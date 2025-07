Gimena Accardi habla sobre su separación con Nico Vázquez y su viaje a España

La actriz Gimena Accardi regresó de un viaje a España, donde se tomó un tiempo para reflexionar y descansar tras su separación del actor Nico Vázquez, con quien mantuvo una relación durante 18 años. Durante su estancia en el país europeo, visitó a amigos y asistió a un espectáculo de Erreway, además de considerar una propuesta laboral.

De vuelta en Argentina, Accardi participó en el programa "Lape Club Social", donde compartió cómo está enfrentando la ruptura. "La llevo minuto a minuto", confesó sobre su estado emocional tras la separación.

Cuando le preguntaron si había tenido días difíciles, respondió: "Sí, bueno, como cualquiera que está atravesando una separación, sí". La actriz se mostró reflexiva al hablar sobre su bienestar tras la decisión de separarse: "Bueno, no sé, sí, qué sé yo, lo vamos a saber cuando pase el tiempo".

Accardi explicó que su viaje a España fue una mezcla de trabajo y vacaciones. "Ya lo tenía sacado hace un montón. Y había amigos allá, así que aproveché también para verlos y hacer un poco de playa", comentó. Sin embargo, admitió que todavía no ha podido disfrutar plenamente: "Disfrutar todavía no se está disfrutando nada, pero bueno, me distraje un poco".

La actriz también se refirió a los rumores sobre terceros en discordia que surgieron tras su separación. "Nosotros sabemos la verdad, así que no", afirmó, dejando claro que no le afectaron esos comentarios.

Al ser consultada sobre su relación actual con Nicolás Vázquez, Accardi mencionó que todavía mantienen comunicación: "Re hablamos, hay un montón de cosas para charlar todavía, un montón de cosas para organizar y todo".

Finalmente, expresó su estado emocional: "Mi corazón está cerradísimo, la decisión la tomamos juntos". A pesar de la separación, no descartó la posibilidad de un futuro reencuentro: "Nos amamos todavía".