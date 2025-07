El cruce de Soledad y Luck Ra por un participante: "Respetemos los rangos"

Las tensiones entre Soledad y Luck Ra se intensificaron durante las Audiciones a ciegas de La Voz Argentina 2025, en un contexto donde los equipos estaban a punto de completarse. Tras la interpretación de Lucas Barros de “Así era ella” de Cristian Castro, ambos coaches se dieron vuelta y comenzaron a competir por atraer al participante a su equipo.

En medio de la disputa, Soledad recordó su estatus como tricampeona del programa, lo que llevó a Luck Ra a comentar: "Ya lo haces porque me molesta, ¿no? Directamente". La cantante confirmó entre risas que efectivamente era así.

Luck Ra, después de hablar con Lucas, expresó: "Cualquiera de las dos opciones... la Sole es buena, tiene muchos baladistas, yo estoy buscando el 10 en mi equipo". Este comentario provocó la indignación de Soledad, quien le hizo notar que era una frase que él había utilizado anteriormente con otro concursante.

"Todo lo que yo digo lo usa", afirmó la cantante, a lo que Luck Ra respondió confundido: "¿Qué decís?". Soledad continuó: "Yo sé que a veces el alumno supera al maestro, puede ocurrir. Pero respetemos los rangos primo". Luck Ra, entre risas, replicó: "No nos desconozcamos".

Finalmente, cuando llegó el momento decisivo para que Lucas eligiera su equipo, el participante declaró: "Me siento un poquitito más identificado con Facu, por el hecho de que somos del interior... Me voy con Luck Ra". Al escuchar esto, Soledad no pudo contener su frustración y exclamó: "¿Yo dónde nací? ¿Soy de Buenos Aires? Geografía, fue rarísimo eso".