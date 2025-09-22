El aclamado Swiss Piano Trio llega a Córdoba

La fundación pro Arte Córdoba presenta al famoso Swiss Piano Trio el próximo martes 30 de Septiembre en el Teatro del Libertador, en la continuidad del Ciclo de Conciertos de Abono 2026.

Fundado en 1998, el Trío Suizo de Piano se ha labrado desde entonces una notable reputación tanto entre los expertos como entre el público como un conjunto de excepcional equilibrio y perfección técnica, cuyas interpretaciones electrizan con su fuerza emocional y su sonido rico y colorido.

Por ello, no sorprende que la revista estadounidense Fanfare lo describiera como «uno de los tríos de piano más destacados del panorama actual».

Integrado por Martin Lucas Staub, piano; Angela Golubeva, violín y Franz Ortner, chelo, el Swiss Piano Trio fue fundado en 1998 y se ha labrado desde entonces una notable reputación tanto entre los expertos como entre el público como un conjunto de excepcional equilibrio y perfección técnica, cuyas interpretaciones electrizan con su fuerza emocional y su sonido rico y colorido.

Por ello, no sorprende que la revista estadounidense Fanfare lo describiera como «uno de los tríos de piano más destacados del panorama actual».

El programa se compone de las siguientes obras:

Ludwig van Beethoven, Piano Trio en Si bemol mayor op. 11 “Gassenhauer” Frank Martin, Trio sur des mélodies populaires irlandaises) Daniel Schnyder, Piano Trio PULSAR Maurice Ravel, Piano Trio en La menor

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro y en Autoentrada y sus valores son: Plateas $30.000, Cazuelas $25.000, Tertulias $20.000, Paraísos $10.000. Palcos $100.000 y Palcos Cazuelas $80.000.

Martin Lucas Staub, piano

Angela Golubeva, violín

Franz Ortner, violonchelo

El Trío Suizo de Piano ganó el primer premio del Concurso Internacional de Música de Cámara de Caltanissetta (Italia) en 2003 y del Concurso Internacional Johannes Brahms (Austria) en 2005. Ese mismo año, el trío recibió el Premio del Embajador Suizo en el Wigmore Hall de Londres. El conjunto recibió un valioso asesoramiento artístico de Menahem Pressler (Trío Beaux Arts), Valentin Berlinsky (Cuarteto Borodin), el Trío Altenberg (Viena), el Trío de Milán y el Cuarteto Amadeus.

El Trío Suizo para Piano ha ofrecido conciertos en 45 países de todos los continentes. Los músicos se han presentado en salas de renombre como la Gran Sala del Conservatorio de Moscú, la Tonhalle de Zúrich, el Victoria Hall de Ginebra, el KKL de Lucerna, el Wigmore Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el Teatro Coliseo de Buenos Aires, el QPAC de Brisbane y el Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín.

En la interpretación de varios conciertos triples, el Trío Suizo para Piano actúa como conjunto solista junto a orquestas como la Orquesta de Cámara Escocesa, la Orquesta Nacional Rusa, la Orquesta Estatal de Atenas, la Orquesta de Cámara de Zúrich, la Orquesta Sinfónica de Berna, el Musikkollegium Winterthur, la Orquesta Filarmónica Real de Lieja, la Orquesta Sinfónica de Christchurch, la Orquesta de Queensland en Brisbane y muchas más.

El conjunto ha trabajado con directores como Thomas Zehetmair, Mario Venzago, Johannes Fritzsch, Loukas Karytinos, Pascal Rophé y otros.

El Trío Suizo de Piano recibe regularmente invitaciones para actuar en festivales de renombre como el Festival Menuhin de Gstaad, el Festival de Cámara de Ottawa, el Festival de Música de Cámara de Kuhmo, el Festival Internacional de Música de Canberra, el Festival Internacional de Música de Cámara de Esbjerg, el Festival de Música de Cámara de Båstad, el Festival of the Sound o el Festival de Música de Cámara Schloss Laudon de Viena. Además, imparte clases magistrales en numerosos países.

Numerosas grabaciones para radio, televisión y CD con obras de Mozart, Mendelssohn, Robert y Clara Schumann, Chaikovski, Dvorák y Eduard Franck, así como tríos para piano de los compositores suizos Paul Juon, Frank Martin y Daniel Schnyder, documentan la actividad artística del conjunto.

Recientemente se completó la edición completa en seis partes de las obras de Beethoven para trío con piano, que incluye el Triple Concierto con la Orquesta de Cámara de Zúrich y la versión de Beethoven de su Segunda Sinfonía para trío con piano.

Al igual que todas las grabaciones anteriores, esta Edición Beethoven ya ha ganado varios premios. Desde 2011, el Trío Suizo para Piano publica sus grabaciones con el sello audite.

El conjunto también mantiene un fuerte compromiso con la música suiza contemporánea. Además de interpretar regularmente obras de compositores suizos, el Trío de Piano Suizo ha encargado composiciones a Martin Wettstein, Daniel Schnyder, Francesco Hoch, Florian Walser, Martin Schlumpf, Richard Dubugnon y Matthias Roth.