Cultura

Cadena 3 rindió un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real

El evento combinó radio y teatro, también sketches icónicos y ofreció una experiencia única para los amantes del humor argentino. 

29/08/2025 | 19:34Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Cadena 3 y un emotivo homenaje a Juan Carlos Mesa en el Teatro Real. (Daniel Cáceres)

FOTO: Juan Carlos Mesa

    Audio. Cadena 3 rinde homenaje a Juan Carlos Mesa con el ciclo Sobre Mesa en el Teatro Real

Este viernes Cadena 3 y la Agencia Córdoba Cultura presentaron en el Teatro Real el ciclo de humor “SobreMesa”, un homenaje al reconocido guionista cordobés Juan Carlos Mesa. La propuesta llevó a escena los sketches que se emitieron durante agosto en los programas “Viva la Radio” y “Turno Noche”, recreando en vivo el ingenio y la creatividad del humorista.

Los guiones fueron rescatados por la actriz Silvia Pastorino a partir del programa de radio “El despertador”, que Mesa condujo en LV2 en 1997. La puesta estuvo a cargo de los actores de la Comedia Cordobesa, entre ellos Victoria Monti, Gabriela Macheret, Patricia Rojo, Adrián Azaceta, Gabriel Coba, Pablo Tolosa y Silvia Pastorino, con la coordinación teatral de Javier Moreno y la operación de sonidos y efectos a cargo de Luca Sole.

El evento no solo celebró la obra de Mesa, sino que también sirvió para destacar los premios recientes obtenidos por Cadena 3 en el New York Festival Radio Awards. Entre ellos se reconocieron el radioteatro “Nazareno Cruz y el Lobo” y el documental “La chacarera: el latido del monte”, ambos premiados por su calidad y creatividad.

Durante la presentación, se transmitió uno de los capítulos más escalofriantes de “Nazareno Cruz y el Lobo”, en un Teatro Real completamente a oscuras, ofreciendo al público una experiencia inmersiva que combinó el talento actoral con el ingenio histórico de Mesa.

El ciclo “SobreMesa” consolida la propuesta de Cadena 3 de rescatar y poner en valor la historia del humor cordobés, acercando al público contemporáneo la obra de uno de sus máximos exponentes y manteniendo viva la memoria de su legado creativo.

Informe de Jorge Mercado 

