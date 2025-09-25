EE.UU. pide reforzar la gobernabilidad ampliando el sistema de acuerdos

Por Sergio Berensztein

Estados Unidos solicitó a Argentina reforzar la gobernabilidad a través de un sistema de acuerdos, en el contexto de un paquete de ayuda económica sin precedentes. Esta situación se torna relevante tras la reciente colaboración de diversos sectores, tanto empresariales como financieros, en la obtención del apoyo estadounidense.

El presidente Javier Milei enfrenta un desafío significativo, ya que la clave se centra en reconfigurar un sistema de alianzas que le permita hacer funcionar el Congreso. Si Milei estará en condiciones de dialogar con el Congreso, es la gran duda.

El acuerdo otorgó un swap de 20.000 millones de dólares, que tiene el potencial de fortalecer las reservas argentinas, pero su efectividad dependerá de la capacidad de Milei para cultivar apoyos políticos. EE.UU. quiere asegurar la gobernabilidad como requisito para desplegar esta ayuda.

La figura de Mauricio Macri también cobra relevancia en este nuevo escenario. La reconfiguración de las relaciones políticas puede ser una oportunidad para el presidente en busca de un diálogo fructífero con el Congreso. La tentación de acceder a esta histórica ayuda económica podría impulsar a Milei a revisar su estrategia política.

La proximidad de las elecciones también impacta en estos procesos. Para alcanzar la gobernabilidad en la segunda mitad de su mandato, Milei debe establecer acuerdos políticos fundamentales.