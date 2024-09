Con poco, el Gobierno evitó una derrota en el Congreso

Sergio Berensztein

Me refiero fundamentalmente, "poco" al esfuerzo político que hizo el presidente Javier Milei por lograr este apoyo, algunos radicales, la mayoría local del PRO, legisladores provinciales, los diputados de Tucumán, importantísimo lo del gobernador Jaldo en ese sentido.

¿Por qué? Porque si Milei hubiera construido un apoyo político más amplio, ¿hubiéramos llegado a este evento tan crítico, incluyendo los incidentes fuera del Congreso? Más aún, ¿hay algo para aprender en lo construido hasta ahora?

Me parece que hay una reflexión ahí pendiente, porque lo que le pide el mercado, los inversores extranjeros, las empresas argentinas al presidente, más allá del esfuerzo fiscal y monetario que está haciendo, que no es menor e inédito, es sustentabilidad política a este proceso, y para eso falta una construcción que hasta ahora el presidente no está haciendo.

Es probable que la dinámica electoral, termine ayudando en este sentido, porque en la provincia de Buenos Aires, en otros distritos, para evitar efectivamente los votos más duros en los que ha la presencia institucional de los sectores más vinculados, "al antiguo régimen", al consenso populista.

La pregunta es si se puede hacer algo más y lograr un consenso más amplio que le dé a este proceso el respaldo que efectivamente las principales empresas les están adquiriendo.