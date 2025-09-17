Gustavo Cordera se comparó con Cristo: “Estoy en un momento de resurrección”

El cantante y exlíder del grupo de rock argentino Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, se comparó con Cristo y dijo que está viviendo un "momento de resurrección" tras haber estado en el ojo de la tormenta y haber sido cancelado por unas polémicas declaraciones sobre la violación, que expresó en 2016.

Entrevistado por Cosquín Rock Radio, Cordera confesó este miércoles que atraviesa una etapa de profunda transformación personal, basada en la autenticidad. "Es una historia hermosa. Yo la vivo con mucha poesía", expresó el músico, que resaltó la importancia de encontrar su verdadero ser.

"Yo tengo Luna en Escorpio, un signo que crea y destruye con igual intensidad. Ahí murió el personaje que me alimentaba y me sustentaba en relación a la sociedad", confesó y enfatizó que el proceso de autodescubrimiento que le ha traído "calma y libertad".

En ese contexto, Cordera reflexionó sobre la percepción pública y las críticas. "No podés pelear contra eso, porque es una ilusión", afirmó. Además, aseguró que hubo falta de comprensión de la gente sobre sus palabras y acciones.

"La muerte del personaje fue necesaria, ya que todos los ídolos, incluso Cristo, enfrentan su caída", subrayó.

"Para mí, fue de alguna manera un halago haber tenido tanta repercusión en los demás", comentó, sugiriendo que ser criticado es parte de ser auténtico.

"La resurrección que experimento se asemeja a la historia del Ave Fénix, un símbolo de renacimiento y resiliencia", describió.

Cabe recordar que nueve años atrás, en el marco de una charla con estudiantes de periodismo, Cordera había dicho: "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente".

En esa oportunidad, también había expresado: "Es una aberración de la ley que, si una pendeja de 16 años con la c... caliente quiera c... con vos, vos no te las puedas c...".

Invitado en el programa televisivo "Otro día perdido", que conduce en El Trece Mario Pergolini, Cordera pidió perdón por aquellas declaraciones que llevaron a su cancelación pública.

/Inicio Código Embebido/

En #Bendita (#BenditaPelea) debatieron sobre la reaparición en la TV de Gustavo Cordera.



Para Cartaña el cantante nunca se disculpó sobre sus dichos pero, para Edith, sí:



"No entiendo que más quieren de Cordera yo ya la escuché ochenta veces pedir perdón. Que quieren? lo… pic.twitter.com/lajdDzzn6y — foromedios (@forofms) September 17, 2025

/Fin Código Embebido/

.