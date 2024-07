"Dame un beso" y "no fue consentido": el jovial momento de Scaloni y el utilero

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, y el histórico utilero del representativo nacional, Mario De Stéfano, protagonizaron un divertido momento tras la clasificación a semifinales que se hizo viral en redes.

"Dame un beso", le dijo, eufórico, "Marito", y le estampó uno en la comisura de la boca.

"DAME UN BESO" ????



El pedido de Marito a Scaloni, en pleno festejo argentino. pic.twitter.com/CqZS0D1Yqj — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2024

(Imágenes de TyC Sports)

En conferencia de prensa, Scaloni fue consultado al respecto y se lo tomó con mucho humor.

"A Marito lo conozco de toda la vida; vino a saludar. Es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento. No me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre. No fue consentido", bromeó el DT campeón del mundo.