Consejos

El error más común al tomarte la presión arterial que puede alterar el resultado

Una investigación australiana reveló que el error más común al medir la presión arterial es no apoyar la espalda. Este simple gesto puede llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios.  

10/09/2025 | 08:45Redacción Cadena 3

FOTO: imagen creada con IA por Leo Castellano.

Tomarse la presión arterial parece un procedimiento sencillo, pero un nuevo estudio científico acaba de revelar que un simple error, muy común en fotos y videos, puede invalidar por completo el resultado. 

La clave, según la investigación, está en un detalle que muchos pasan por alto: apoyar la espalda en una silla durante la medición.

Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney analizaron más de 1.100 imágenes de populares bancos de fotos y encontraron que la gran mayoría, el 73%, mostraba a personas con la espalda sin apoyo. 

Los hallazgos, publicados en la revista Hypertension de la Asociación Estadounidense del Corazón, advierten que este error, junto con otros, podría estar generando diagnósticos incorrectos.

Para obtener una medición precisa y evitar resultados falsos, los expertos recomiendan seguir estos pasos:

-Sentarse con la espalda recta y bien apoyada.

-Mantener los pies firmes en el suelo y las piernas sin cruzar.

-Colocar el brazo sobre una mesa, alineado a la altura del corazón.

-Asegurarse de que el manguito esté en contacto directo con la piel.

-Evitar hablar o moverse durante el proceso.

Un resultado incorrecto podría llevar a un falso diagnóstico de hipertensión, una condición que, según la Sociedad Argentina de Hipertensión, se detecta cuando los valores superan los 140/90 mmHg. 

Este error en el control puede derivar en tratamientos innecesarios o, por el contrario, en un subdiagnóstico de una enfermedad que aumenta el riesgo de infarto y ACV

El ex presidente de la misma sociedad, el Dr. Marcos Marín, advirtió a Infobae que es clave realizar un seguimiento riguroso, ya que los valores pueden variar si la medición se hace en casa o en un consultorio.

El estudio advierte sobre el "efecto de superioridad de la imagen", un fenómeno por el cual las personas imitan lo que ven en las fotos, replicando errores sin saberlo. 

En las imágenes analizadas, solo un 14% de las fotos cumplían con las guías científicas, un hallazgo que la misma investigadora principal, Alta Schutte, calificó como "más grave de lo esperado". 

Por ello, los autores del estudio recomiendan a los bancos de imágenes y sitios web actualizar sus galerías para prevenir confusiones y promover las mejores prácticas.

Lectura rápida

¿Qué revela el estudio sobre la presión arterial? Un simple error al no apoyar la espalda puede invalidar completamente el resultado de la medición.

¿Quién realizó el estudio? Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney.

¿Cuándo fueron publicados los hallazgos? En la revista Hypertension de la Asociación Estadounidense del Corazón.

¿Dónde se observó el error común? En más del 73% de las imágenes de bancos de fotos analizadas.

¿Por qué es importante este estudio? Un resultado incorrecto puede llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados para la hipertensión.

