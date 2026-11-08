Consejos para cuidar tu cactus de Acción de Gracias y mantenerlo florecido

El cactus de Acción de Gracias puede aportar un toque festivo de color a cualquier ventana o mesa. Si te preguntas cómo mantener el tuyo floreciendo mucho después de que se haya despejado la mesa de Acción de Gracias, aquí te presentamos algunos consejos sobre el cuidado de los cactus navideños de la mano de un profesional. Justin Hancock, horticultor de Costa Farms, compartió su experiencia sobre cómo diferenciar entre un cactus de Acción de Gracias y un cactus de Navidad, además de cómo mantener cualquiera de estas variedades brillantes y florecientes.

Como cualquier planta de interior, el cactus de Acción de Gracias tiene necesidades específicas en cuanto a agua, luz y niveles de humedad. Hancock recomienda colocar la planta en un lugar con luz brillante e indirecta y regar cuando la parte superior del suelo se sienta seca. A pesar de que muchas personas piensan que los cactus prosperan en ambientes secos y áridos, estos cactus en realidad se desarrollan mejor con una mayor humedad. Crecen en la selva tropical en lugar de en el desierto, por lo que imitar las condiciones de la selva hará que tu cactus de Acción de Gracias esté feliz.

Es fácil confundir los cactus de Navidad y de Acción de Gracias, ya que son dos especies estrechamente relacionadas: el cactus de Acción de Gracias (Schlumbergera truncata) y el cactus de Navidad (Schlumbergera × buckleyi). Ambos pertenecen a un grupo conocido como cactus de jungla, que crecen naturalmente en ambientes húmedos y boscosos, a diferencia de sus parientes de desierto. "Parte de la confusión proviene de la etiquetación", explica Hancock. "Los minoristas a menudo venden ambos bajo el nombre general de 'Cactus de Navidad' o el más genérico 'Cactus de Fiesta'." Hancock también señala que mientras que tradicionalmente decoramos para Navidad con poinsettias, amarilis y otras plantas festivas, el Día de Acción de Gracias está más comúnmente asociado con margaritas. Por lo tanto, cuando estos cactus comienzan a aparecer en las tiendas a finales de otoño, no sorprende que su apariencia similar y su momento estacional hagan que muchas personas los confundan.

Una de las maneras más fáciles de distinguir entre los cactus de Navidad y de Acción de Gracias es observando de cerca la forma de sus segmentos de tallo, que a menudo se confunden con hojas. Los cactus de Acción de Gracias tienen segmentos de tallo que terminan en puntas afiladas que se asemejan a pequeñas espinas. "Piensa en la T de Acción de Gracias y en espinas", sugiere Hancock. En contraste, los cactus de Navidad tienen bordes más suaves, en forma de concha o ligeramente ondulados. "C de Navidad y corrugado" es una forma útil de recordar la diferencia. Otro indicio visual útil es el hábito de crecimiento general de la planta. Los cactus de Acción de Gracias típicamente tienen una forma más erguida, con tallos que se elevan verticalmente desde la maceta antes de arquearse. Los cactus de Navidad, por otro lado, tienden a tener una forma colgante o en cascada, con tallos que naturalmente se inclinan sobre los bordes de los recipientes.

Normalmente, el cactus de Acción de Gracias florece en noviembre, alrededor de la festividad, mientras que el cactus de Navidad tiende a florecer más tarde, desde finales de noviembre hasta diciembre. Sin embargo, debido a que los cultivadores comerciales cultivan estas plantas en entornos controlados de invernadero, pueden manipular la luz y la temperatura para fomentar la floración en casi cualquier momento del año. Esto significa que el momento de la floración no siempre es un indicador confiable. El color puede ofrecer otra pista, aunque viene con sus propias advertencias. Los cactus de Acción de Gracias a menudo producen flores en una variedad de tonos, que incluyen rojo, rosa, naranja y blanco. "El cactus de Navidad tiende a florecer en un tono único de rosa rojizo", explica Hancock. "Pero puede ser complicado de distinguir porque el cactus de Acción de Gracias también viene en ese color." Señala que los criadores de plantas han tenido más éxito en expandir la gama de colores de las variedades de cactus de Acción de Gracias. Como resultado, se pueden encontrar en una paleta más amplia que incluye rojos y rosas más puros, además de sus colores tradicionales. Ambas especies también vienen en formas variegadas, con segmentos de tallo veteados o bordeados en amarillo cremoso, una hermosa variación que añade aún más interés visual.

Ambas plantas requieren luz brillante e indirecta para prosperar. Según Hancock, se trata de un tipo de luz donde la planta proyecta una sombra media a fuerte durante gran parte del día. Dado que estas plantas son nativas de selvas tropicales, no están bien adaptadas a la intensa luz solar directa de la tarde. Hancock sugiere algunas maneras simples de gestionar los niveles de luz: mover la planta unos pies hacia atrás de la ventana, colgar una cortina ligera para difuminar la luz o colocar una planta más alta frente a ella para imitar la sombra moteada del dosel de la selva. Si tu planta no recibe suficiente luz, puede sobrevivir, pero probablemente no florecerá bien, o podrías experimentar caída de flores.

Algunos cultivadores sugieren diferentes rutinas de riego para los cactus de Acción de Gracias y de Navidad. Pero según Hancock, en la práctica, la diferencia es mínima. Dicho esto, ambas plantas son epífitas, lo que significa que crecen naturalmente en árboles en las copas de las selvas tropicales en lugar de en el suelo. Por lo tanto, son especialmente sensibles al exceso de riego. Hancock recomienda regar cuando el 25 por ciento superior de la mezcla para macetas se sienta seca al tacto. Una rutina de riego cuidadosa y consistente ayudará a prevenir la pudrición de las raíces y promover un crecimiento y floración saludables.

Los cactus de fiesta prosperan en un suelo ligeramente ácido y bien drenado. Estas plantas no les gusta estar en agua, por lo que un buen drenaje es esencial para raíces saludables. Una mezcla comercial para cactus o suculentas funciona bien, especialmente cuando se enmienda con perlita para mejorar la aireación y el drenaje. La humedad es otro factor importante. A diferencia de los cactus de desierto, los cactus de Acción de Gracias y Navidad son nativos de selvas tropicales, donde el aire es cálido y húmedo. Para imitar esas condiciones en interiores, considera colocar tu planta en una habitación naturalmente húmeda, o aumentar la humedad agrupándola con otras plantas, utilizando una bandeja de piedras con agua o haciendo funcionar un pequeño humidificador cerca, especialmente durante los meses secos de invierno.

Una vez que las festividades han terminado, tu cactus no tiene que entrar en hibernación. Con un poco de cuidado y atención, puedes alentarlo a florecer nuevamente. Los cactus de fiesta tienen un ciclo de vida distinto con necesidades estacionales cambiantes. Durante la temporada de crecimiento, de abril a septiembre, prefieren temperaturas entre 21 y 27 °C y prosperan en alta humedad. A partir de mediados de septiembre, entran en su fase de formación de botones, que requiere alrededor de 13 horas de oscuridad cada noche y temperaturas más frescas entre 13 y 18 °C para fomentar la floración. Aunque los cactus de Acción de Gracias y Navidad son epífitas tropicales y solo son resistentes al aire libre en las zonas 10 a 12 del USDA, pueden colocarse afuera durante el verano en áreas sombreadas que imiten su entorno natural de selva. Sin embargo, una vez que las temperaturas bajan de 10 °C, es importante llevarlas adentro.

Si estás eligiendo solo una planta para decorar tu hogar durante las festividades, Hancock recomienda el cactus de Acción de Gracias. "Los cactus de Acción de Gracias son mucho más fáciles de conseguir y vienen en una gama más amplia de colores", dice. Por supuesto, abrazar ambas variedades puede proporcionar un color continuo desde el otoño hasta el invierno. Con un poco de atención a la temperatura, luz y riego, estas suculentas festivas te recompensarán con vibrantes flores año tras año.