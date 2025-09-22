Pennisi y Campedrinos, protagonistas de la Peña de Cadena 3 en el Congreso CREA

El Congreso CREA 2025, realizado en Tecnópolis, en Buenos Aires, se destacó por la fusión de música y cultura, con la participación de artistas como Nahuel Pennisi y Campedrinos.

El periodista Alejandro Bustos, quien estuvo a cargo de la conducción de la Peña de Cadena 3, comentó sobre la importancia de este evento para el crecimiento del campo argentino.

"Buscamos difundir el conocimiento y apostar al crecimiento del campo argentino a partir de las tecnologías", afirmó Bustos, quien destacó que el evento no sólo se enfocó en el campo, sino también en las personas detrás de los proyectos.

Durante la primera jornada, más de 8 mil personas disfrutaron de una peña que comenzó con la actuación de Nahuel Pennisi, quien anticipó su presencia en Jesús María 2026 y su show en el Gran Rex del 15 de noviembre.

El cierre del evento estuvo a cargo de Campedrinos, quienes ofrecieron un atractivo repertorio de música folclórica. "Se armó una piña tremenda. Se pusieron a bailar y a cantar", expresó uno de los integrantes del grupo.

Campedrinos, oriundos de Campana y San Pedro, se preparan para una gira que incluye un show en el Teatro Ópera de Buenos Aires, el 6 de diciembre. "Estamos recorriendo las provincias y cerramos el año en el Teatro Ópera", aseguró el otro de sus integrantes.

El evento en Tecnópolis no sólo fue un éxito en términos de asistencia, sino que también resaltó el valor de la música folclórica en la cultura argentina. "Campedrinos va a tener un verano inolvidable", concluyó Bustos, reafirmando el compromiso de Cadena 3 con la música y los artistas del país.