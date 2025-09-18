El cardenal Ángel Rossi reflexionó sobre el alma en el Congreso CREA 2025

En el Congreso CREA 2025, el cardenal Ángel Rossi abordó este jueves la conexión entre el campo y el alma, destacando la importancia de la introspección. "El corazón y el alma son un espacio interior. Es un campo hermoso que a veces es habitado", expresó.

El arzobispo de Córdoba invitó a los presentes a mirar hacia adentro: "El desafío es animarse a parar y reflexionar, que lo de afuera no nos obnubile". En un contexto de desafíos sociales, Rossi resaltó la necesidad de fortalecer el cariño hacia la patria y la solidaridad entre los argentinos.

Al abordar la realidad social actual, el cardenal observó un "desconcierto, temor y dolor" en la población. Sin embargo, destacó que "nuestra gente tiene un resto en el corazón, un rescoldo de esperanza". Este espíritu de esperanza se manifiesta en el cuidado mutuo entre los ciudadanos.

Rossi hizo un llamado a la unión y el diálogo: "El desafío es que nos juntemos, dialoguemos, hablemos, consolemos". En su mensaje, enfatizó que escuchar al otro puede ser un primer paso hacia la sanación emocional.

Finalmente, concluyó que Argentina, aunque herida, tiene la capacidad de curarse a través de la fe y la solidaridad. "El pueblo argentino no se va a dejar guiar por un resultado electoral", aseguró, resaltando la fortaleza del carácter nacional en tiempos difíciles.