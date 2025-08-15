¿Por qué nos duele la cabeza al comer helados o beber algo frío?

¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes un dolor punzante en la cabeza tras disfrutar de un helado o una bebida helada? Este fenómeno, conocido como "cefalea por frío", es más común de lo que se cree y tiene una explicación respaldada por la ciencia. Cada vez que consumes alimentos o bebidas frías, la baja temperatura puede desencadenar una reacción dentro de tu organismo.

Cuando un líquido o un alimento frío entra en contacto con el paladar y la boca, se produce una contracción brusca de los vasos sanguíneos en estas áreas. En respuesta a esto, el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo hacia la región afectada para restablecer la temperatura normal. Este proceso, aunque natural, puede resultar en un dolor de cabeza temporal.

Aunque el dolor puede intensificarse en algunos casos, generalmente se presenta de forma breve y desaparece en cuestión de minutos. Sin embargo, dada su naturaleza, se sugiere que las personas consuman helados y bebidas frías con moderación. Una buena práctica es esperar un rato o permitir que el producto se calienta un poco en la boca antes de tragarlo. Esto puede no solo ayudar a mitigar el dolor de cabeza, sino que también puede enriquecer la experiencia gustativa.

La cefalea provocada por el frío se manifiesta con frecuencia, especialmente en días calurosos, cuando disfrutar de un helado parece irresistible. Cada bocado puede traer consigo una pequeña sacudida de dolor, sin embargo, es un recordatorio sobre cómo reacciona nuestro cuerpo al contraste de temperaturas. Por lo tanto, al próximo helado o refresco helado, considera la manera en que lo consumes. Tomar unos instantes para saborear el frío podría marcar una gran diferencia entre el placer y el sufrimiento.