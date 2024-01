José Palazzo, el cerebro del Cosquín Rock: "De cada fracaso, hubo aprendizajes"

José Palazzo es una persona que, año tras año, ha sabido cómo hacer para reinventar el Cosquín Rock para que, desde 2001 hasta la actualidad, el festival esté más vivo que nunca en un país donde las idas y vueltas de la economía siempre marcan la agenda.

Palazzo es un hombre de la televisión y la radio, músico y empresario. Reconoció en su diálogo con Cadena 3 que el punto de partida para él fue la música, cuando de niño se mudó a la casa de su primo de forma temporal. Allí se escuchaba permanentemente música, algo que se convirtió en una costumbre para él y un disfrute.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"El cúmulo de trabajo me llevó a tener un cúmulo de logros", sostuvo Palazzo en el ciclo de conversaciones con Sergio Suppo. Cuando empezó a dedicarse a la producción de espectáculos, realizó con su socio 17 shows en un año. Hoy, ese número se acrecentó a 180 en Córdoba y el resto del país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A continuación, las principales frases de la entrevista

El músico, empresario y hombre de TV y radio

• Todo empieza por la música, cuando me fui a vivir a los 9 años a lo de unos primos por un tiempo, los Viale. En esa casa se escuchaba mucha música. Eran mis primos hermanos, así que para mí era un programón. La pasábamos muy bien. Se escuchaba Eric Clapton, Supertramp, ACDC.

• A los 10 años me regalaron un disco de Kiss, "Destroyer", y a partir de ahí me empezó a gustar mucho la música. Mi mamá me regaló un bajo con Marcelo Baquero, bajista de Garaje y Músicos del centro. Cuando él muere, empiezo a estudiar con Charo Albarellos. Al mes, se suicida. Entonces me dediqué a lo autodidacta para no matar más gente (risas).

• Se me hizo costumbre vivir con la música y disfrutarla. A los 13 años fui a ver a Charly García en Atenas y eso me marcó para siempre.

• A los 19 años, fui a un canal para decirle al dueño que quería hacer videoclips. Tenía una pedalera para disparar los clips, salí con una cámara fija y disparaba los videos con el pie. Era como la cabina de un operador, hacíamos todo en vivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Todo mi laburo era tan a "matar a morir" y ante cada novedad ya teníamos todo publicado. En un cable llamado Videovisión, empezamos a gestar un canal y allí conducía. Allí empieza mi pasión con los medios.

• Con el cuarteto, tenemos artistas mucho más populares en Córdoba respecto a Rosario. Ellos vendían un volumen de discos que era difícil equipararlos.

• Cuando me empecé a dedicar a la producción de espectáculos, alcancé a programar con mi socio 17 shows en un año. Hoy hago 180 en Córdoba y fuera de la provincia.

Los inicios del Cosquín Rock

• Cuando hacemos la primera edición del Cosquín con Julio Mahárbiz, fue un exitazo en todo sentido. A la cuarta edición, quedó chica la Plaza Próspero Molina y pecamos de inocentes. Quedaron 30.000 personas afuera y tuvimos que poner pantallas para que pudieran ver el show, fue muy tenso todo.

• El problema en Cosquín pasaba por la cantidad de gente y que los frentistas se quejaban mucho. Decidimos mudarnos a la fuerza porque nos enteramos que la ciudad había firmado un acuerdo con Jorge Guinzburg para hacer un festival paralelo y nos echaron. Él alcanzó a hacer un Cosquín y se clavó. Entendimos que a él le habían vendido un buzonazo.

• Cuando nos mudamos a San Roque, la historia fue "maravillosa" porque todos los intendentes habían prohibido que el Cosquín Rock se hiciera en otro lugar que no fuera Cosquín, por eso le habían garantizado la tranquilidad a Guinzburg. Recorrí todo y nunca me imaginé que nos iban a bloquear.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Fuimos a ver al intendente de Santa María de Punilla y al principio nos dijo que no. Lo mismo pasó en otros pueblos cercanos y no entendíamos por qué.

• Cuando ganamos el juicio por el nombre del show, teníamos la aprobación para hacer el show en San Roque. Competimos con Guinzburg el mismo fin de semana y otros shows, dos meses antes ocurrió la tragedia de Cromañón, cuando se nos caen los sponsors. Lo hicimos igual al Cosquín Rock de 2005, perdí muchos ahorros, me prestaron plata mis amigos y mi papá. Luego, mi socio decide desprenderse del evento.

• El fracaso es el principal manual de ayuda para aprender de este negocio. Obtuve muchos aprendizajes, en el éxito todos son tus amigos. De cada fracaso, obtuve aprendizajes.

• Con el paso del tiempo, descubrimos que los estilos musicales varían mucho. Lo mismo con la tecnología, que te permite ir de un escenario a otro. Hay un ingeniero que mide los escenarios y los calibra para que el sonido empiece a sentir hasta cierto punto sin que haya polución sonora. Fuimos innovadores en meter varios escenarios, por eso antes no había este tipo de festivales.

• Atravesamos situaciones de mucho pánico económico, creo que la edición del 2024 será la más desafiante, que es lograr ganar dinero. En una Argentina como la que estamos viviendo, es complicado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Trabajar y dejar una huella

• A veces me canso de organizar estos eventos como el Cosquín Rock, pero siempre fui muy activo porque tengo una cultura de trabajo inculcada por mi padre, que ve al trabajo como un modo de vida.

• Me canso, pero me da mucha alegría hacer lo que me gusta y cumplir objetivos. Entender que mucho de lo que hago deja una huella.

• Me siento orgulloso de lo hecho, cómo trabajo y cómo fui formando a las personas que trabajan conmigo

• El cúmulo de trabajo me llevó a tener un cúmulo de logros

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su vínculo con los artistas de la música

• Soy amigo de Charly García, en el momento en el que trabajé como promotor de él tuve muchos problemas. Pero cuando toma la decisión de mejorar su salud, saca un disco maravilloso e hice muchos conciertos con él. Arreglé el dinero que iba a ganar. Él es una leyenda de la música.

• Charly tenía altibajos de salud y ánimo. A veces él quería tocar y su salud no se lo permitía. Como las fechas no se anunciaban hasta el día anterior, Charly no se hacía mucho problema y era feliz. Eso no se lo podés explicar a los asistentes del show.

• Tengo admiración histórica por Charly García, por La Renga, por Pato Fontanet y tengo buena relación con Ciro, Adrián Dárgelos, que hoy son amigos personales. Como artistas, tengo idolatría especial por Charly García: él marcó a muchas generaciones, es el faro de muchos artistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Sergio Suppo.