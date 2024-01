Jean Maggi y el permanente desafío de alzar su voz por la discapacidad

Jean Maggi es un cordobés de 61 años con una historia que emociona. Contrajo poliomielitis cuando tenía apenas un año y sobrevivió a dos infartos, el último ocurrió cuando tenía 37 años. A pesar de tener una discapacidad, se supera todo el tiempo con distintos logros, como cruzar la Cordillera de Los Andes a caballo o trepar en una bicicleta adaptada al Himalaya.

Se graduó en 2021 de astronauta civil en la National Aerospace Training and Research (Nastar) en Philadelphia, Estados Unidos. Uno de sus tantos desafíos es llegar al espacio y convertirse en la primera persona con discapacidad del planeta en hacerlo.

Es creador de la Fundación Jean Maggi, una organización privada sin fines de lucro formada para contribuir y aportar ayuda a los niños con discapacidad a través del deporte. La iniciativa nació en 2016 en Córdoba tiene operaciones en Estados Unidos desde 2020: The Jean Maggi Fundation.

Durante la entrevista, que forma parte del ciclo "Charlas de Verano" que conduce Sergio Suppo, Jean aseguró que fue clave el apoyo incondicional de su familia y destacó el rol que ocupan su mamá y su pareja, Vicky. Dijo que no se define como deportista ni alpinista, sino que encontró el desafío de alzar su voz por la discapacidad.

Aceptar su condición, su viaje al Himalaya, su familia, la fundación y el proyecto de ir al espacio, fueron los temas centrales de la segunda entrevista de este ciclo de conversaciones. A continuación, las principales frases de Jean Maggi:

Su "segunda" vida

• En esta segunda etapa de mi vida, luego de aceptar mi discapacidad, mi vida empezó a fluir y la paso tan bien. Disfruto tantas cosas, quiero llegar un poco más lejos y todo se va dando. Mi vida está perfectamente sincronizada para un propósito.

• La segunda etapa empezó a mis 37 años, cuando acepto mi condición de discapacidad gracias a un infarto. Siempre digo que es eso lo que me salvó la vida, porque gracias a él me di cuenta que tenía un cuerpo, familia, hijos, trabajo y amigos.

• Me miré en el espejo de la desgracia mientras no aceptaba mi condición. Yo era el pobre nene que no iba a poder correr y lo terminé creyendo. Era un autobullying.

• El bullying tiene maldad, lo que existía contra las personas con discapacidad es un falso concepto y eso es lo que busco cambiar con mis aventuras. Una persona que tiene una discapacidad no hay que vincularla a una persona "pobrecita".

• El infarto no fue gratis y tuve varias advertencias previas, mi cabeza estaba intoxicada y empecé a hacerme amigo de mi cuerpo e ir hacia una vida sana. Empecé con estas bicicletas de mano, que son como triciclos con una rueda adelante y con los mismos componentes de una bicicleta, pero con forma de otra rueda.

• Mi entrenador había conocido esta bicicleta en una maratón en Nueva York y le dije que teníamos que ir a correr una maratón. Había pasado un año y medio del infarto. Fui a un médico y me dijeron que, gracias al deporte, recuperé mi condición física. Logré cruzar la meta en el Central Park, que fue una maratón de 42 kilómetros. Fue un momento mágico porque a partir de ahí desperté mi potencial.

• No soy ni maratonista ni alpinista, simplemente encontré el desafío de alzar mi voz por la discapacidad.

Su viaje al Himalaya y el documental de Campanella

• Fue algo increíble, le mandé un mensaje y me contestó. Se había quedado muy impresionado por mi frase "lo difícil se hace, lo imposible se intenta". Me dijo que le encantaría hacer el documental de mi historia y luego conseguimos un lugar en Netflix. Esta dupla Campanella-Netflix hizo que mi vida trascienda a 177 países y 47 idiomas.

• Fue una experiencia única e irrepetible, no vuelvo al Himalaya ni mamado. Fue una travesía de 11 días y llegué en bicicleta a 5.600, el punto más alto el planeta a donde se puede llegar. Era una zona en conflicto entre India y China, entonces hay muchos caminos militares que te orientan a la ruta más alta del planeta.

• A 5.600 metros de altura te falta todo. Estaba muy preparado, pero uno llega al Himalaya y se da cuenta de que todo lo que preparó no alcanza. Fui con todo un equipamiento y personas que filmaron las imágenes del documental e hicieron la logística. Por mi discapacidad, había que adaptar y pensar todo el equipamiento.

• Fui otras veces a la Cordillera para ver cómo se siente estar en la altura, luego a unos volcanes y la tercera vez fue al Himalaya. Lo disfruto y lo cuento a personas que se inspiran en mi historia.

El apoyo incondicional de su familia

• La heroína de mi historia es Vicky, mi esposa. Ella y mi mamá son las personas más importantes. Mi mamá no tuvo muchas opciones porque yo era su hijo, entonces ellas donan todo su amor. Y Vicky me eligió y pudo haber salido corriendo en mi época de excesos, pero ella creyó que iba a cambiar y es una mujer increíble en todo sentido.

• Vicky sabe que soy una persona que hace locuras responsables, porque me voy al Himalaya pero lo hago con responsabilidad y con un gran equipo.

Su acción solidaria

• El verdadero sentido de la vida creo que es el de poder dejar huellas y multiplicarse.

• En la fábrica de bicicletas hay personas jóvenes con discapacidad, que han sido marginados en otros trabajos. Hay algunas personas que han trabajado con nosotros y luego han encontrado trabajo en empresas como Renault, que tiene un nexo con la Fundación.

• Hoy tenemos ocho chicos trabajando de forma permanente con un régimen de trabajo y es algo espectacular. Todos tienen alguna discapacidad.

• La discapacidad ha pasado la revolución del cambio y a mí me toca liderarlo desde un lugar donde la gente no está acostumbrada. A esa iniciativa se han sumado muchas personas reconocidas.

• Una persona con discapacidad puede llegar a dónde quiere. No me siento un modelo ni ejemplo de nada, pero me hace muy bien ver cómo en la Fundación los chicos cambian su vida.

• Estamos analizando la posibilidad de replicar el proyecto de la fábrica de bicicletas en Ucrania. Allí estuvimos en un centro de amputados, gente que estaba muy enojada con la discapacidad, cuando en realidad por ahí empieza todo.

• Empezamos la construcción de la fábrica y de la fundación porque, hasta ahora, estuvimos "viviendo de prestado" en distintos lugares. Gracias a la colaboración de muchas empresas estamos trabajando en la construcción. Si logramos finalizarla, va a ser algo mágico.

El proyecto para ir al espacio

• Es un sueño convertido en plan ir al espacio, pero ahora dependo mucho de las compañías. Hace falta el desarrollo de una nueva nave y las autorizaciones. Yo estoy listo, hice los entrenamientos correspondientes.

• Esto tiene un sentido y es llevar la discapacidad a otro plano.

Entrevista de Sergio Suppo.