"Chema" Forte: su estrecho vínculo con los oyentes y su mirada del periodismo

José María "Chema" Forte es un periodista y escritor. Fue jefe de Deportes de Radio Nacional de España, medio de comunicación al que sigue ligado. También fue director de Radio Cinco del mismo país.

Pero en Argentina, los oyentes lo sienten como propio y hasta como un cordobés más por haberse destacado por muchos años en Cadena 3, a donde volvió a incorporarse en agosto de 2023 para aportar su análisis en los distintos programas de la emisora.

En una entrevista a fondo, Chema inauguró el ciclo de conversaciones denominado "Charlas de Verano, con Sergio Suppo", que arrancó este 1 de enero.

Asegura que su relación con la audiencia de Cadena 3, desde que era LV3, es mucho más próxima respecto a los otros medios donde trabaja o ha trabajado. "Compartí mucho más con los oyentes de esta radio", aseguró.

Se define como una persona "caradura" y para nada tímida. Recordó que conoció personalmente a Víctor Brizuela en 1982 y empezaron a trabajar en LV2. Años más tarde, ambos se mudaron a LV3 y, al poco tiempo, Chema conoció a Mario Pereyra.

A continuación, principales frases de la entrevista

Su vida y vínculo con los oyentes

• Me siento muy próximo al espíritu de Córdoba. Viví en Buenos Aires, pero vengo muy seguido a Córdoba. En Alvear 139 (sede de Cadena 3) me siento como en mi casa.

• Mi relación con la audiencia de Cadena 3, desde que era LV3 es más próxima. He contado cosas en esta radio que en Radio Nacional de España no he dicho.

• Siempre fui caradura de fábrica, no era una persona tímida. En un par de año, empecé a relatar partidos de fútbol a partir de grabaciones de Víctor Brizuela y el "Colorado" Marchini.

• Un día Mario Pereyra tocó mi espalda y me preguntó si podía mandar algunas cosas que no fueran de deportes. Me pareció bien y, desde ahí, Mario, Rony Vargas, Miguel Clariá, Gustavo Defilippi, Carlos Molina me han tratado como familia y con detalles maravillosos.

• Mario Pereyra un día nos invitó a su casa y Estela (pareja de Pereyra) había preparado una cena para un montón de personas en Navidad. Mis hijos, que eran pequeños, vieron la pileta de Mario, se quitaron los pantalones y se tiraron al agua. Este tipo de recuerdos traspasa lo que es una relación laboral.

• Hemos hecho cosas en la radio, en el aire y fuera del aire que han sido a favor de la gente, eso ha marcado la diferencia con mis otros trabajos.

Su salud

• Tras cinco años de dirección en Radio Nacional, acabé bastante tocado. Estaba en el pre diálisis y mis riñones estaban deteriorados, estaba por terminar en diálisis. Esa etapa es espantosa porque te llenas de dudas y miedos.

• Entré en diálisis y esa época fue peor porque ya no podía seguir con la misma vida. Hacía diálisis todos los días. En plena pandemia, me hicieron el trasplante y es otra vida. El donante y su familia me han regalado una nueva vida para estar con mis hijos y poder crecer, la donación de órganos es fundamental para que las personas tengan una vida mejor.

• Esperé menos de un año para el trasplante. En medio de la pandemia, esto fue como tirar una moneda, pero lo tenía que hacer porque había un sistema que me ofrecía la posibilidad de tener un riñón. El 28 de agosto de 2020 es una fecha culminante en mi vida, desde entonces empecé a ver las cosas con más tranquilidad. Solo vale el amor de las personas que te quieren y el amor que tú les das a los otros.

• Cuando volví a la radio, volví a ser movilero y lo disfruté como cuando empecé en la profesión. Me lo paso en grande.

El futuro del periodismo

• El periodismo va hacia la inteligencia artificial, cada vez vamos a tener menos creatividad. Seguro habrá buenos y malos periodistas, algunos lo harán fenomenal, conectarán con su audiencia. Creo que el periodismo si se salva, será porque hay personas que lo desarrollen como corresponde: sin faltar a la verdad.

• Creo que en Argentina y España se hizo moneda corriente utilizar insultos en el periodismo, con mensajes que no empatizan ni ayudan. Hay periodistas que tampoco tienen argumentos. Tienen capacidad, pero no la quieren desarrollar.

• Si pudiera y supiera elegir de qué hablar todos los días me gustaría hablar de economía, de las cosas que a la gente le interesa. Me gustaría tener muchos datos y conocimiento de la macro y microeconomía para tener una opinión formada. Ese tipo de información sé que, cuando está bien contado, a la audiencia le interesa.

Entrevista de Sergio Suppo.