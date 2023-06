Reconocen al periodista José María "Chema" Forte en los premios Antenas de Plata

Los periodistas de RTVE José María "Chema" Forte y Alejandro Riego fueron reconocidos por la Asociación de Profesionales de Radio y TV de Madrid con los premios Antenas de Plata 2023. Los galardones, que cumplen su edición 29, se entregan este viernes 2 de junio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

Forte, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en Radio Nacional de España en 1981. Ocupó diversos puestos en los Servicios Informativos, entre otros, la edición del informativo "España a las 6,7 y 8" y la jefatura del área de deportes.

También fue subdirector de "Las mañanas de RNE" y del programa "Asuntos Propios", editor del informativo "Diario de América" de Radio Exterior de España, director del programa "Europa Abierta" y director de Radio 5. En la actualidad, es editor de informativos de RNE-Madrid fin de semana.

En diálogo con Cadena 3, Forte contó su estrecha vinculación con Argentina y especialmente con Córdoba, y comentó que a los 18 años entró a Radio Intercontinental, "donde había una buena cantidad de periodistas argentinos y ahí fue mi primer contacto con Córdoba, porque ahí estaba Rafael Pascual".

"Como dicen los de Bilbao, los de Bilbao nacemos donde queremos, pues los cordobeses igual, los cordobeses nacemos donde queremos, yo nací en Madrid pero soy cordobés y no puedo luchar contra eso y además no quiero luchar contra eso. Me siento bien, me siento identificado con Córdoba y con Argentina", expresó.

"Cuando estoy en Argentina añoro España y cuando estoy en España añoro Argentina", agregó.

También recordó su paso por Cadena 3, donde empezó como periodista deportivo. Y continuó: "Yo llego en ese paquete a LV3 como un colaborador más del equipo de deportes, hasta que Rony Vargas y especialmente Mario Pereyra me dijeron que me vaya incorporando a la radio". "Me siento de la familia de Cadena 3", concluyó.

Por su parte, Alejandro Riego es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Está vinculado a TVE desde 2004, comenzó en el Canal 24 Horas cubriendo información internacional y en 2007 ingresó mediante oposición en RTVE. Fue editor del Canal 24 Horas y del Telediario América, y Jefe adjunto del área de Nacional. Desde 2012 sigue la información de la Casa Real y ejerció también como corresponsal diplomático junto al ministro de Asuntos Exteriores. Actualmente, es responsable de la información sobre la Casa Real en los Informativos de Televisión Española.

