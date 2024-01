Rony Vargas: maestro, hombre de radio y padre fundador de Cadena 3

Rony Vargas, histórico conductor de Cadena 3, pasó por el ciclo "Charlas de verano", que lleva adelante el director periodístico de la radio, Sergio Suppo.

"Desde chico sabía que quería trabajar en la radio. A mi nona le dije que me llevara a San Juan a conocerla", abrió el diálogo el histórico conductor de Viva la Radio y padre fundador de Cadena 3.

"El día que más espero en la semana es el domingo, porque hago el programa. Todos los días pienso en el domingo. Es un día muy importante para mi ya que las puertas se me abrieron con 'Hola Domingo', programa que hicimos con José Ayi, en LV2", reflexiona sobre Rony en Vivo, el programa que conduce actualmente.

Y valora sobre su ciudad natal: "Siempre recuerdo mi San Juan con muchísimo cariño. Le he recorrido de forma completa"

Las principales frases de la entrevista

El terremoto de 1977 en Caucete

- El día del terremoto estábamos abriendo el programa y se empezó a mover el micrófono. Ahí me di cuenta que algo pasaba. Nos fuimos en un móvil a Caucete. No pudimos llegar por la ruta porque estaba agrietada, desviamos 50 kilómetros. Cuando llegué, me dolió muchísimo ver al pueblo destruido, no lo reconocí.

- Mi familia estaba toda sentada en un árbol tirado en el suelo. Me acerqué y les dije: "Hola, ¿qué hacen aquí?" Y uno me dijo: "Mira detrás de mí. ¿Qué ves?" No había nada. La casa se había caído. Estaban todos durmiendo, pero por suerte todos pudieron salir.

-Fue uno de los momentos más trágicos que me tocó transmitir, la desgracia.

Mario Pereyra

-El móvil me encanta. Me encanta estar en la calle, tener vivencias que te causen emociones, tristeza, alegría. Desde San Juan, ya hacía móviles con Mario.

- Nunca firmamos ningún papel con Mario. Era una sociedad de palabra. A él no le importaba el dinero, sino el éxito.

- Cuando fuimos a Europa por primera vez, Mario no lo podía creer. Él era fanático del cine y estaba en los lugares donde se hicieron las películas que él miraba y amaba. Cuando llegamos a Génova, nos encontramos a Marcello Mastroianni caminando por la calle. Mario fue corriendo a abrazarlo, y nos quedamos conversando con él porque yo hablo italiano.

- Mario está en todo momento. Yo le consulto cosas y él me responde. Imaginariamente, en realidad soy yo mismo contestando. Pero pienso qué me hubiera dicho él.

Vida personal y anécdotas

- En San Juan hacía televisión los sábados. Una vez se me acerca una chica diciendo que quería ser modelo y estar en mi programa, que ella me veía siempre. Tenía 15 años. La mandé a hablar con los productores, yo no quería trabajar con una menor de edad. Al sábado siguiente, ella estaba en el estudio. Era Beatriz Salomón, “la turca”. Empezó conmigo.

-Con Mercedes Sosa me hice muy amigo. Una vez ella me pregunta si la puedo acompañar a una universidad en Estados Unidos a dar una charla. Hicimos un concurso y regalamos dos pasajes para que nos acompañaran. Ganaron dos chicos que tocaban las guitarras.

-En Nueva York estaba Charly García. Llegó al teatro donde estábamos y dijo que quería cantar con Mercedes. El hijo de ella le dijo que no, porque Charly estaba en un estado… difícil. Mal vestido. Mercedes llamó a una corista y le dijo que le prestara su blusa a Charly, para que pudiera cantar. Y lo hicieron. Fue todo un suceso, cantaron juntos, impresionante.

- María Marta Serra Lima era una gran amiga. Cuando se casó el Puma Rodríguez, en Estados Unidos, me invitaron. Llegué y al lado mío se sentó María Marta. Entonces la saludé y le pregunté cómo había hecho para ser tan importante en el mundo. Y me respondió: primero por necesidad, segundo por habilidad, y tercero porque me gusta romper los quinotos.

-Paloma San Basilio venía a Córdoba y en el aeropuerto estaba el móvil de Cadena 3. Ella pidió ir con nosotros. Y ahí estaba quien me acompaña ahora, Sergio Suppo, y se vino conmigo. Éramos más jóvenes. No entendíamos qué hacía esa bellísima mujer, que en ese momento estaba con el Rey de España, en un rastrojero con nosotros. Iba relatando en el programa de Mario qué calles íbamos, y en eso digo “Sergio, adelante móvil 2” y le pasé el micrófono a Sergio, que estaba sentado al lado mío. Esa es la magia de la radio.