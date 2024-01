Gustavo Farías, su pasión por el periodismo y las estadísticas deportivas

Gustavo Farías es un periodista y escritor, fundador y primer director del Museo del Deporte de la provincia de Córdoba. Trabaja desde 1994 en La Voz del Interior, pero su pasión por los deportes se remonta a cuando tenía nueve años y se acercaba el Mundial de Fútbol de Alemania de 1974.

Es la persona que más sabe de deportes en la provincia y puede responder sin titubear cualquier pregunta relacionada. Un archivo viviente, así lo definen sus colegas. A los nueve años, comenzó a armar sus primeros escritos sobre estadísticas de campeonatos y distintos partidos.

Años más tarde, empezó a escribir comentarios en un álbum propio y redactó un partido de fútbol imaginario para una materia de segundo año del secundario, en la que obtuvo un 10. "Ahí descubrí que servía para escribir sobre deportes", sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Gustavo se sumó al ciclo de charlas de verano, que conduce Sergio Suppo todas las tardes en "Informados, al regreso". A continuación, sus principales frases:

Cuando descubrió que quiso ser periodista

• Hay algo que me decía mi padre y que me representa mucho: él nos aconsejaba que estudiemos lo que nos gusta. Porque si algo te gusta, seguro vas a sentir que no trabajás. Mi viejo era apasionado de la medicina y los libros.

• En el mundo de los deportes me adentré cuando se acercaba el Mundial de Fútbol de Alemania de 1974. Argentina no participó en la copa anterior y esta oportunidad era una especie de revancha para el fútbol argentino. Ahí fue cuando me metí con todo eso, tenía 9 años.

• Mis primeros archivos están escritos a máquina a los 9 años, sobre campeonatos, estadísticas de partidos que tomaba de La Voz del Interior, que se compraba en casa desde 1959.

• En el Mundial 1978 me animé a escribir comentarios en un álbum propio. El primer llamado lo tuve en una composición para segundo año del secundario. Redacté un partido de fútbol imaginario, una crónica, y la profesora al día siguiente nos entregó las notas. Eran todas un desastre, menos la mía, que me saqué un 10. Ahí descubrí que servía para escribir sobre deportes.

• En 1990 vino el Mundial de Italia y estuve en producción de Radio Universidad, pero nunca dejé las estadísticas. Mi casa era una colección de diarios, revistas, intercambios, cosas de política internacional. Hice un álbum de cosas de Medio Oriente. Todo lo que junté me marcó una diferencia y me abrió las puertas del periodismo, eso marcó la diferencia con otros colegas.

• A mi archivo lo actualizo todos los días. Tengo un momento libre y actualizo. Hay de todo: fútbol, básquet, efemérides. Tuve que repasar ediciones completas de El Diario de Córdoba, Los Principios y La Voz para poder armar el archivo.

• Hay clubes que me han ofrecido estar para ayudarlos a colaborar y no he tenido tiempo, fue el caso de Talleres.

• En 1994 empecé a cargar los datos en una computadora. Hasta que entré a La Voz, no había tocado una sola computadora. No me sentía capacitado y sentía que tenía que renunciar al día siguiente. En vez de eso, hice un curso de computación. Era una máquina de escribir sofisticada.

Su pasión por la historia del deporte

• Permanentemente encuentro primicias en el pasado, hay cosas que uno la asimila de cierta manera y en la fuente se encuentran los testimonios. Muchos clubes no se fundaron el día que se dice porque no firmaron las actas.

• Tengo crónicas de la previa de un clásico entre Belgrano y Talleres de 1916, donde se habla de los tradicionales rivales.

• El automovilismo y el boxeo también fueron muy populares y notables. La frase "Córdoba, cuna de campeones" es porque teníamos una camada excepcional de atletas y boxeadores. La frase la pronunció un estadounidense, Federico Dickens, quien veía que los deportistas cordobeses se destacaban. Su frase fue citada por la revista El Gráfico.

El Museo del Deporte

• Habíamos convocado en el diario a muchos familiares de deportistas que ya habían fallecido y nos trajeron cosas increíbles: la primera camiseta de velocidad y resistencia, el chaleco con el que desfiló la Delegación Olímpica en Ámsterdam 28, remeras, recuerdos. Entonces pensé que esto tenía que estar en un museo.

• Calcé la mochila y fui a ver al "Pichi" Campana. Tras 19 años, me cansé de proponer el museo y en 2017 se aprobó y comenzó el impulso. El museo abrió el 30 de agosto de 2018, está en el Estadio Mario Kempes y funciona de 10 a 18 de martes a domingo.

• Recibimos muchísimas visitas, delegaciones escolares y deportistas. Actualmente no tenemos turnos por la cantidad de visitas. Está bueno visitarlo porque la historia deportiva de Córdoba es fantástica y uno puede encontrar cosas originales, todas las piezas que hay son extraordinarias.

• Tener dos camisetas del Nápoli de Maradona transpiradas por el mismo Diego, tener la camiseta de la final del Mundial 1978 de un holandés, el auto en el que debuta Oscar Cabalén, la vestimenta de "Pechito" López, de Jorge Recalde, las camisetas de Kempes de Instituto, hay una infinidad de material.

• La mayoría de las cosas del museo siguen siendo prestadas, el día que sus propietarios quieran retirar algo, lo pueden hacer.

• El museo no es estático porque la historia se sigue construyendo.

• Soñamos con tener una camiseta de juego de Leo Messi, actualmente tenemos una que es de protocolo.

Entrevista de Sergio Suppo.