Enrique Gavier, el fiscal de las causas judiciales complejas de Córdoba

Enrique Gavier es el fiscal de instrucción de Distrito 1, Turno 1°, de Córdoba. Ha tenido que protagonizar y protagoniza actualmente las causas judiciales más importantes. Como parte del ciclo de conversaciones de verano con Sergio Suppo, Gavier brindó una entrevista a Cadena 3 y cuenta el momento en que quiso ser abogado y luego fiscal.

Recordó que en su casa siempre se hablaba de derecho, debido a que sus padres eran jueces penales y civiles, y reconoció que las charlas que se generaban en la familia eran muy enriquecedoras. "Mis padres fueron una fuente de inspiración para mí", remarcó.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Además de haber estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), también intentó estudiar Letras Clásicas y Ciencias Económicas, pero debió desistir porque la carrera de Derecho implicaba mucho tiempo y estaba muy cerca de ingresar al Poder Judicial.

Gavier abordó en este ciclo de conversaciones cómo tuvo la posibilidad de ser fiscal, los motivos por los que hoy ingresan celulares a los penales, su punto de vista respecto a lo que se conoce como "puerta giratoria" y habló sobre su vida personal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A continuación, sus principales frases:

El momento en que descubrió que quiso ser abogado y luego fiscal

• Lo descubrí en mi adolescencia, cuando iba al Colegio Nacional de Monserrat. Desde entonces, tenía una profunda inclinación por realizar y llevar justicia. Me inquietaban las injusticias, será porque mis padres han sido jueces y magistrados los dos. En mi casa se hablaba de derecho y había una profunda formación en ser justos.

• Mi padre era juez penal y mi madre era juez civil, entonces se formaban charlas muy enriquecedoras. Ellos me marcaron un ejemplo, me dieron educación y formación. Fueron una fuente de inspiración para mí.

• Me gustaba mucho la filosofía del derecho, ir a los porqués, las preguntas que uno suele hacer. De chico leí muchas historias de Julio Verne, Leopoldo Marechal, José Hernández. También leía muchos libros policiales, es esencialmente lo que siempre me gustó.

• Estudié Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, también estudié los primeros meses Letras Clásicas y Ciencias Económicas. Pero Derecho me consumía mucho tiempo y al poco tiempo ingresé al Poder Judicial para investigar casos, entonces fui de lleno a Tribunales. Siempre me dediqué a la investigación de delitos.

Su posibilidad de ser fiscal

• Cuando aspiré a ejercer una función, una magistratura, tuve la opción de ser asesor letrado, juez, pero yo quise investigar en cuestiones penales complejas. Siempre tuve esa inquietud.

• Mientras el viejo Código Penal confiaba al juez la investigación, mi aspiración era ser juez de instrucción. Luego cambió la ley procesal y ese papel fue delegado al fiscal de instrucción. Eso me llevó a presentarme para concursar. Fui designado como fiscal en 2008.

• Me sentí identificado en el personaje de Ricardo Darín en El Secreto de sus Ojos, que era el instructor de una causa que quería el descubrimiento de la verdad junto a Guillermo Francella. Muestra el clima que había en los juzgados de instrucción a mediados de la década de 1970.

• No se presiona a quien no se deja presionar. Si uno tiene la conducta firme de actuar correctamente, muchos pueden presionar, pero la clave es no ceder.

• Que se dicten las sentencias apropiadas no es solo mi tarea, sino la de todo un equipo. Me tocó intervenir en numerosos problemas y siempre pudimos ir hacia adelante por el esfuerzo personal y de la gente que me acompaña.

• Siempre me preocupé por probar un caso y reunir toda la información que pueda ponderar que el caso se extienda a otros y que pueda resultar más grave de lo que parece al principio. El desafío es llegar al fondo de la cuestión y no limitarse a la solución fácil.

• Me gusta ser fiscal porque me gusta la investigación y representar a aquellas personas agraviadas o afectadas por el delito

• En el caso de las investigaciones penales se trata de reconstruir qué ocurrió en un presunto delito y reunir los elementos de prueba para que los tribunales de prueba le apliquen la previsión legal correspondiente. Es una actividad desafiante, pero en general mi experiencia es buena en cuanto al ajuste que recibe la persona que cometió un delito.

• Creo que el objetivo del Derecho Penal es garantizar la convivencia pacífica, sin afectar derechos de orden constitucional. Y si llegaran a afectarse, debe existir una sanción para garantizar el Estado de Derecho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ingreso de celulares a la cárcel

• El ingreso de celulares se sigue produciendo porque va destinado a una actividad que a los reclusos le es altamente rentable, también lo es para quienes los custodian, que se ven beneficiados. Hay un sistema que se nutre de la actividad ilícita.

• Se roban celulares porque hacen falta y los nuevos son muy caros. Entonces el mercado negro de los celulares robados tiene bastante difusión, van a establecimientos penitenciarios y se paga con sobreprecios que incluye el pago del "peaje" para que sea autorizado su ingreso.

• Esto se termina aplicando la ley penal. Cuando se determina que una persona participó de un hecho delictivo y es imputable, debe ser sancionado y con justicia, con seriedad, no aplicando penas insignificantes ni brindando salidas alternativas.

La puerta giratoria

• No estoy de acuerdo con la realización de un juicio abreviado para consagrar un sistema de impunidad

Su vida personal

• Me gusta mucho la lectura y la música. Escucho clásicos, folclore, tango, jazz, soul, tengo preferencias por la música clásica más que todo.

• Escribo muchas veces con música.

• He abordado a un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que me parece que tiene gran profundidad para abordar ciertas cosas. Ahora estoy leyendo un libro que se llama "El buen entretenimiento", que se pregunta si el entretenimiento debe estar relacionado con el bien y la verdad. Es muy interesante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Sergio Suppo.