La feroz interna de la barra de Belgrano, a juicio

Juan Federico

Christian Alejandro "Coquito" Torres (39), Lucas Alvaro Luis Pavón (43), Cesar Fabián "el Toro" Moyano Páez (33), Edgardo Javier Guzmán (36), Roberto "Loco Tito" Ponce (65), Olga Beatriz Montoya (62) Paul Antonio Corvalán (32) y Pablo Alejandro Pino (42).

¿Qué tienen en común estas ocho personas? En sólo 17 meses, entre el 1 de septiembre de 2021 y el pasado 3 de febrero, en medio de una interna que parece no tener fin por la jefatura de la barra brava del Club Belgrano, hubo al menos ocho episodios de balaceras, amenazas y ataques personales entre ellas, según sostiene el fiscal Guillermo González, quien inició una larga investigación de oficio que acaba de culminar.

En la mayoría de estos casos, los involucrados siempre evitaron el ojo de la Justicia y de la Policía. Las amenazas se filtraban porque los videos y los audios comenzaban a pasar de un celular a otro. Las balaceras, porque alguien resultaba herido o porque un vecino asustado llamaba al 911. Pero cuando los investigadores querían indagar un poco más sobre el trasfondo, se encontraban con un impenetrable código de silencio: "No me acuerdo", "no tengo idea", "no me puedo imaginar quién fue".

No obstante, el fiscal logró avanzar en todo este tiempo. Identificó dos grupos internos enfrentados. Por un lado, "Loco Tito, su esposa Olga, Moyano Páez y Guzmán. Por el otro, Pavón, secundado por Torres, Corvalán y Pino. Se sabe que esto es sólo la punta del iceberg de una organización mucho más importante, con tentáculos que todavía no han salido a la luz.

Ahora, según la resolución dictaminada en las últimas horas, los ocho deberán ir a juicio acusados de una amplia gama de delitos: lesiones graves por el uso de arma de fuego, amenazas reiteradas, daño y abuso de arma, entre otras. En varios casos, los roles se invierten: de víctimas a victimarios.

Una encarnizada disputa bajo los mismos colores con un fin que nadie se atreve a revelar en voz alta, aunque no hay dudas de que es mucho más que pararse en el centro de la popular de barrio Alberdi.

“Ya estoy cansado. Ahora me bastardean a mi familia mal, estoy cansado de las mentiras, tienen que parar la mano. No rompan más los huevos (...) De acá para adelante, el que manda en la barra soy yo (...) Yo no los voy a traicionar, no soy un traidor, soy un tipo de códigos (...) Les digo que la acaben, porque si no, voy a juntar 200 o 300 vagos, los voy a traer y no me voy ni bosta de la barra. Así que por favor, dejen de molestar a mi familia, dejen de romperme los huevos, porque yo cuando me caliento no sé lo que va a pasar, no me importa quién sea, si yo tengo que perder, pierdo (...) Toda la noche, todos los días amenazando a mi familia, tirando tiros, vigilanteando (...) Ya está, me cansé, ojo, eh”.

Corría fines de septiembre de 2021 cuando a través de los teléfonos celulares comenzaba a viralizarse un largo mensaje grabado por Roberto "el Loco Tito" Ponce, el entonces hombre fuerte de la tribuna celeste. Con casi 50 años adentro de esa popular y varias décadas al frente de la barra "Los Piratas", Ponce había prometido retirarse a fines de ese año, pero los tiempos se habían precipitado.

Sus antiguos lugartenientes, Germán “Gitano” Minué y Pavón, ya le venían reclamando que cumpliera su palabra de jubilarse. Ellos, vinculados a sectores con fuertes influencias en los principales sindicatos estatales de Córdoba, ya sentían que era el momento para pasar a liderar la barra. Pero justo en aquel mes, Ponce había comenzado a retrasar su anunciado retiro. Hasta que la escalada de las amenazas terminaron por hacerlo desistir de cambiar de opinión y finalmente se alejó.

Pero esto jamás terminó con el espiral de violencia. Tras la salida de Ponce, se constataron en la investigación judicial al menos seis episodios violentos más.

Se sabe que todo lo que rodea a las barras de los principales clubes del fútbol argentino es inconfesable. Hace años que la puja de poder en el interior de cada una de estas organizaciones persigue un botín suculento de negociados que muchos conocen pero todos niegan en público.

De manera similar a lo que ha ocurrido en clubes de Buenos Aires y Rosario, en el último tiempo las barras de Belgrano y Talleres comenzaron a coquetear con los sindicatos y la política. Hoy, los principales nombres apuntados en la investigación del fiscal González por esta violenta puja adentro de “Los Piratas” aparecen vinculados al sindicato de recolectores de basura, Surrbac y al ex Ente de Obras y Servicios Públicos (Esop) de la Municipalidad de Córdoba, lo mismo que sucede con varios de los referentes de la barra de Talleres, “La Fiel”.