Atacaron a balazos una comisaría de Córdoba

Juan Federico

Otra vez, una comisaría de la ciudad de Córdoba fue atacada a balazos. Ahora, el grave episodio ocurrió en el barrio Ciudad Evita, en la zona sudeste de la Capital provincial. Se trata de un territorio que hace años figura, en los informes oficiales, como un lugar tomado por el delito en sus diversas ramificaciones: narcomenudeo, armas de fuego en las manos equivocadas y una espiral de violencia e inseguridad que involucra a cada vez más jóvenes.

Según confirmaron fuentes policiales y vecinales a Cadena 3, ya que hasta ahora no hubo ningún comunicado oficial tanto de la Policía como del Ministerio de Seguridad de la Provincia, este ataque que tuvo como blanco la subcomisaría 43, ubicada en la Manzana 52 de barrio, ocurrió al filo de la medianoche del viernes último.

A esa hora, un grupo de personas llegó hasta la parte trasera de la sede policial y comenzó a efectuar disparos de arma de fuego hacia el interior de la misma. Los proyectiles impactaron en el muro de la subcomisaría y también en un vehículo particular que pertenece a uno de los efectivos que estaba de guardia en ese momento.

La balacera obligó a los agentes a arrojarse al suelo, mientras llamaban para pedir colaboración. Minutos después, llegó un grupo de la Guardia de Infantería que se apostó en el perímetro de la subcomisaría para resguardarla.

Se bien no se informó de que hubiera heridos, sí se hallaron varias vainas servidas calibre nueve milímetros.

Ciudad Evita es una ciudad dentro de otra ciudad. El pórtico de ingreso, al que varias veces las gestiones municipales amagaron con derrumbar, porque marca una frontera dentro de la ciudad, hoy es mucho más que un símbolo.

En 2004, todo era propaganda alrededor de este barrio emplazado en el sudeste de la ciudad de Córdoba, a un costado de la zona en la que la avenida Sabattini se amalgama con la ruta nacional 9 norte. El entonces gobernador José Manuel de la Sota inauguraba el comienzo de una de sus políticas sociales más ambiciosas: 574 familias de tres villas miseria de esa zona de la ciudad comenzaban a vivir como siempre lo habían anhelado. Casas multicolores de material, asfalto, cordón cuneta, iluminación pública, una planta de cloaca, plazas, posta policial, dispensario, escuelas y hasta un centro comercial.

Se trató del primer barrio-ciudad inaugurado por la gestión peronista en Córdoba. Un sueño que, dicen hoy los propios vecinos, se transformó en una pesadilla.

Hace tiempo que la plaza principal quedó vacía. Los chicos ya no saben salir a jugar a la calle. Sí saben que cuando se oye un balazo, deben correr dentro de la casa y refugiarse en la pieza más alejada de la vereda. Saben, también, que la inseguridad no es una sensación.

Es un barrio de trabajadores. De sobrevivientes. Que hace tiempo quedaron rodeados por una minoría que les marca las reglas de vida.

La pobreza también se ensanchó. Hoy, llegar a Ciudad Evita significa toparse con un anillo de miseria a sus alrededores. Las promesas del barrio quedaron estancadas en los sueños de aquel 2004. Pero el tiempo, implacable, no esperó. Los niños crecieron y formaron sus propias familias. Llegaron otros vecinos nuevos. Y más generaciones se amontonaron.

Casas precarísimas, al lado del río de cloaca. Familias hacinadas en paredes de cartón y chapas que se vuelan al primer viento. El dispensario funciona bajo llave. Y el centro comercial, al lado de la comisaría, en menos de un mes, a principios de 2022, quedó reducido a la nada.

"Los delincuentes se llevan todo: arrancaron cables, bombillas, canillas, caños, mesadas, portones, rejas y hasta realizaron boquetes para seguir saqueando. Todo se reduce y se vende a cambios de unos pocos pesos. La sombra de la droga explica mucho sobre esta proliferación delictiva. Todo, en las narices de la Policía. Cuesta entender lo que se observa: arrasado, en sentido literal", se cronicó a principios de 2022, cuando alertábamos sobre esta paradoja cruel de la inseguridad en Ciudad Evita.

Nada cambió desde entonces. Todo se profundizó aún más. Hasta que ahora, cuando el 2023 estaba expirando, un ataque a balazos contra la propia sede policial desnudó, una vez más, semejante fragilidad social y urbana. El colmo del avance de la violencia: policías llamando a otros policías, encerrados dentro de una comisaría, con miedo al afuera.

"Se pararon los delincuentes al frente de la comisaría y comenzaron a hacer tiro al blanco. Volaban las balas por encima de las cabezas de los policías. La Guardia de Infantería tuvo que ir y quedarse todo el día", contó un agente que trabaja en esa dependencia.

El ataque tiene un antecedente cercano en otra zona crítica de la ciudad de Córdoba.

El pasado viernes 11 de agosto, alrededor de la 1.30, según consta en la investigación que lidera el fiscal Andrés Godoy, al menos dos atacantes en moto estacionaron frente a la base del Comando de Acción Preventiva del Distrito 7 (CAP 7), en la esquina de Melián y Arriola, barrio Quintas de San Jorge, y de manera casi automática abrieron fuego contra la fachada. En total, se escucharon cinco detonaciones que impactaron contra una puerta y las paredes de la sede policial.

Tras ello, los delincuentes aceleraron y se perdieron rápido de vista. No dejaron ningún mensaje escrito para que los investigadores lograran descifran las motivaciones detrás del atentado.

“Acá se juntan los narcos a tirar tiros, pero no se ‘pegan’ entre ellos. Yo ya ni salgo porque tengo miedo que me tiren un tiro. Empiezan a las 11 de la noche a tirar. Es inconcebible. Esto es de todos los días, con robo a las mujeres. No podés salir a la puerta”, graficó aquel mismo día un vecino que vive a escasos metros de la comisaría atacada.

Para entender todo este desmadre, es necesario caminar sólo 50 metros. Detrás de la comisaría aparece, en dirección a la Circunvalación, Río Pasaje, una calle de sólo 200 metros que desde hace años es conocida, tanto en ámbitos policiales como en el submundo del hampa como "la cuadra narco".

Casi dos meses después, el 9 de octubre, el fiscal Godoy imputó a un sospechoso del ataque. Lo curioso es que no fue detenido por la Policía. Ocurre que la detención fue lograda por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en medio de un operativo por ventas de drogas al menudeo en ese sector. Luego de que en estos operativos fuera desarticulada una organización familiar vinculada al comercio de drogas, la apertura de los teléfonos de los acusados llevó a vincular ambas causas: la de la venta de estupefacientes con el ataque a la base del CAP 7, según apuntaron las fuentes consultadas.

Meses atrás, a comienzos de 2023, otra comisaría de barrio Ampliación Cabildo también fue atacada por una de las bandas que hace tiempo tiene en jaque los vecinos honestos de la zona.