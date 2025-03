Cómo se preparan las figuras para la nueva cita de la categoría en El Calafate

Muchas de las grandes figuras ya están en El Calafate -Pcia. de Santa Cruz- y aprovechan la espera de la segunda fecha del Campeonato Argentino 2025 de Turismo Carretera para conocer y caminar su maravillo entorno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de ellos, Facundo Ardusso -Chevrolet Camaro #83-, el piloto de Las Parejas, que se ha dado el gusto de un hermoso paseo familiar en la previa de la carrera del fin de semana en el ''Quique Freile'' de 3.677 mts. Cuando tomamos contacto con él para conocer los detalles de su preparación, nos sorprendió con la hermosa foto de un ''trekking'' en El Chaltén y un audio en el que nos comentaba:

"Marce, cómo estás, yo ya estoy por El Calafate, afrontamos esta segunda fecha con la ilusión de mantener el protagonismo que mostramos en la primera y mejorarlo. Fue un buen arranque el que tuvimos en Viedma, donde terminamos 7°. El equipo siguió trabajando para pulir detalles y estar competitivos en este fin de semana que se aproxima. Espero que disfruten todos los fanáticos del automovilismo y toda la audiencia de la Cadena 3 la segunda fecha del TC en El Calafate. Un fuerte abrazo a todo el equipo de la radio y gracias a todo el RV Racing y a los ''sponsors'' por tanto esfuerzo, por tanto trabajo. Espero que podamos concretar un lindo fin de semana".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro de los que habló en la previa con la Cadena 3 Argentina, fue José Manuel Urcera -Ford Mustang #231-, el piloto de Ford y Omnicraft que hizo un excelente trabajo en la apertura del campeonato de Viedma, este año, sentado en el Ford Mustang del JPG Racing, con el que la marca viene trabajando en el TCPK y esta temporada ha decidido subir al TC:

"Hola Marce, ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno, un gusto poder estar hablando con ustedes, saliendo en Cadena 3 para toda la gente de Córdoba y todos los fanáticos fierreros del Turismo Carretera. Contarte que este fin de semana vamos a estar compitiendo en la segunda fecha en El Calafate. Venimos de andar muy bien con el equipo en el inicio del campeonato en Viedma, con un puesto 4 y sumamos muchos puntos.

"Llegamos con expectativas buenas a El Calafate, que el año pasado hice podio y se inició el campeonato ahí, arrancamos sumando bien. Entendiendo que seguramente va a ser una fecha como siempre y cada vez que estamos compitiendo en TC difícil y desafiante, pero conociéndonos cada vez más con el equipo y evolucionando en cada salida a pista. Eternamente agradecido a ''Juanpi'' Gianini y a todo el equipo por el esfuerzo que ha hecho y que sigue haciendo, al Gurí Martínez por sus motores, a todo el grupo de ''sponsors'' y obviamente a Omnicraft, Motorcraft y Quicklane, las marcas de Ford Argentina que este año me apoyan y que me han elegido para que sea su representante dentro del Turismo Carretera, que obviamente para mí es un halago y me llena de felicidad. Te mando un abrazo, nos vemos el fin de semana y seguimos conversando ahí. Un saludo grande".

Los cordobeses también esperan tener un gran fin de semana en Santa Cruz, una pista la victoria les pasó cerca, con una gran actuación de Facundo Chapur en su debut de TC con Dodge, ganador en la pista pero excluido luego en la técnica. El capitalino, que este año va con el Torino NG que fuera ganador el año pasado en el mismo escenario austral, le contó a C3M ayer que llega con todos los detalles técnicos que lo dejaron fuera en la final de la primera fecha repasados para la Fecha 2.

Pero otro que se destacó la temporada anterior en El Calafate, poniendo desde el comienzo del campeonato un Camaro de nueva generación en pista, fue Ricardo ''Caíto'' Risatti -Dodge Challenger #11-. Que este año llega al mismo escenario sobre un Dodge Challenger del SAP Racing y también necesita un buen resultado en el ''Quique Freile'' después de un comienzo complicado en la cita inicial rionegrina.

"¿Qué tal Marce? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, estamos los días previos a la segunda fecha de TC en El Calafate, un circuito moderno, de los nuevos. Va a cambiar el clima, va a estar fresquito, así que lindo por ese lado. Hemos pasado mucho calor en las últimas carreras, en las primeras. Y bueno, un circuito que la verdad me gusta bastante. El año pasado terminamos sextos en una buena carrera. Así que con buenas expectativas. El equipo trabajó bastante de la carrera pasada, aunque no lo creas. Se trabajó mucho, más que nada el tren delantero, en el problema que tuvimos en la primera fecha, en el canalizador. Está todo solucionado y bueno, vamos a poner en pista, a tratar de girar y conocer el ''Challenger'', que hasta ahora no tuvimos esa posibilidad, más que las vueltas de la serie y la final, que mostró un buen rendimiento el auto. Así que yo creo que trabajando en pista vamos a seguir puliendo cosas. Y bueno, la intención es recuperar esos puntos perdidos de la primera fecha, al no haber sumado. Así que bueno, ojalá que nos vaya bien. Les mando un abrazo a todos y ojalá que podamos representar de la mejor manera a Córdoba".

Campeonato -1 fecha-: Castellano -Dodge- 45, Canapino -Chevrolet- 44, Santero -Ford- 38.5, Urcera -Ford- 35.5, Agrelo -Toyota- 34, A. Martínez -Ford- 33.5, Ardusso -Chevrolet- 31.5, Candela -Torino- 31, Spataro -Ford- 30 y Trucco 28.

Turismo Carretera en ''El Calafate'', Fecha 2, programa:

SÁBADO 8 DE MARZO

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento TC (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento TC (Grupo A) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento TC (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento TC (Grupo A) 30 Min.

16:00 a 16:47 Hs. Clasificación TC 1* Cuarto 8 Min

DOMINGO 9 DE MARZO

10:55 Hs. 1ra. Serie TC, 5 vueltas.

11:25 Hs. 2da. Serie TC,5 vueltas.

11:50 Hs. 3ra. Serie TC, 5 vueltas.

12:20 a 13:00 Hs. FINAL TC Pista 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.

13:30 a 14:20 Hs. FINAL TC 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de ACTC