Miles de peregrinos caminan hacia la Catedral de Salta en la Fiesta del Milagro
Desde distintas provincias avanzan hacia la capital, llevando donaciones y mostrando su fe. La festividad del Milagro une solidaridad y amor por el prójimo.
12/09/2025 | 10:01Redacción Cadena 3
FOTO: Fieles de distintas provincias caminan hacia la Catedral Basílica. (Aries Online)
-
Audio. Miles de peregrinos caminan hacia la Catedral de Salta en la Fiesta del Milagro
Radioinforme 3
Miles de peregrinos de distintos puntos de Argentina convergen hacia la Catedral de Salta en una de las manifestaciones de fe más conmovedoras del país, en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
Desde La Puna, los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste, el norte salteño, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y numerosas ciudades de la provincia, los fieles recorren cientos de kilómetros a pie o en bicicleta, expresando su devoción y solidaridad.
La peregrinación, que combina fe y ayuda comunitaria, destaca por gestos de generosidad. Los peregrinos no solo reciben alimentos y apoyo de las comunidades que atraviesan, sino que también comparten donaciones con los más necesitados.
/Inicio Código Embebido/
Cultura. Villa Cura Brochero lanzó la 12° Peregrinación en honor al Cura Gaucho
La propuesta se desarrollará en dos jornadas que combinan espiritualidad, tradición y cultura.
/Fin Código Embebido/
Omar Ruiz, peregrino de Tucumán, compartió con Cadena 3: "Salimos el lunes 8 de septiembre desde Tucumán y planeamos llegar a la Catedral el sábado 13. Ser peregrino no es solo transitar un camino, sino también llevar ayuda a lugares como una familia humilde, una escuela de alta montaña en Saladillo, un albergue en Pastora de Altura, a unos 4.000 metros de altura, y otra escuela en Angastaco, donde ya dejamos donaciones".
Ruiz también destacó la dimensión personal de su peregrinación: "Comencé con un primo que es peregrino y fue diagnosticado con cáncer. Gracias a Dios, hoy está muy bien, y esto es un gran agradecimiento".
La Fiesta del Milagro, que culmina el 15 de septiembre, une fe, amor y solidaridad, dejando una huella importante en los corazones de quienes participan y reciben esta muestra de devoción y compromiso social.
/Inicio Código Embebido/
Fe y tradición. Comienzan peregrinaciones a la Catedral del Milagro desde Santa Victoria Oeste
Más de quinientos kilómetros se recorren a pie en la peregrinación hacia la catedral del milagro, con participantes de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.
/Fin Código Embebido/
Informe de Elisa Zamora.