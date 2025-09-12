En vivo

Miles de peregrinos caminan hacia la Catedral de Salta en la Fiesta del Milagro

Desde distintas provincias avanzan hacia la capital, llevando donaciones y mostrando su fe. La festividad del Milagro une solidaridad y amor por el prójimo.

12/09/2025 | 10:01Redacción Cadena 3

FOTO: Fieles de distintas provincias caminan hacia la Catedral Basílica. (Aries Online)

Miles de peregrinos de distintos puntos de Argentina convergen hacia la Catedral de Salta en una de las manifestaciones de fe más conmovedoras del país, en honor al Señor y la Virgen del Milagro. 

Desde La Puna, los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste, el norte salteño, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y numerosas ciudades de la provincia, los fieles recorren cientos de kilómetros a pie o en bicicleta, expresando su devoción y solidaridad.

La peregrinación, que combina fe y ayuda comunitaria, destaca por gestos de generosidad. Los peregrinos no solo reciben alimentos y apoyo de las comunidades que atraviesan, sino que también comparten donaciones con los más necesitados.

Omar Ruiz, peregrino de Tucumán, compartió con Cadena 3: "Salimos el lunes 8 de septiembre desde Tucumán y planeamos llegar a la Catedral el sábado 13. Ser peregrino no es solo transitar un camino, sino también llevar ayuda a lugares como una familia humilde, una escuela de alta montaña en Saladillo, un albergue en Pastora de Altura, a unos 4.000 metros de altura, y otra escuela en Angastaco, donde ya dejamos donaciones". 

Ruiz también destacó la dimensión personal de su peregrinación: "Comencé con un primo que es peregrino y fue diagnosticado con cáncer. Gracias a Dios, hoy está muy bien, y esto es un gran agradecimiento". 

La Fiesta del Milagro, que culmina el 15 de septiembre, une fe, amor y solidaridad, dejando una huella importante en los corazones de quienes participan y reciben esta muestra de devoción y compromiso social.

Informe de Elisa Zamora.

