Tucumán firmó un acuerdo para proteger las yungas de San Javier

Este esfuerzo por la conservación y el desarrollo sostenible busca no solo proteger el entorno natural, sino también fomentar un turismo responsable que beneficie a la comunidad y al medio ambiente.

FOTO: Yungas de San Javier. (Foto: La Ruta Natural)

La provincia de Tucumán avanza en la conservación de su patrimonio natural a través de un acuerdo firmado con la Red Latinoamericana de Bosques Modelo. Este convenio busca la articulación entre organismos públicos y privados para la protección de las yungas, especialmente en la zona de San Javier.

Gabriela Salazar, integrante de Bosques Modelo en Tucumán, comentó a Cadena 3 sobre la iniciativa: "Esta es una iniciativa de poner bajo una misma plataforma todas las actividades que cada una de las organizaciones sociales realizan en Tucumán por una provincia sustentable y sostenible".

La red de Bosques Modelo, que comenzó en Tucumán hace 25 años, tiene como objetivo crear un espacio multiactual donde diversos sectores contribuyan desde su experiencia. Salazar destacó que "el primer objetivo es el del programa del turismo sustentable con la intención justamente de que se recorra la provincia generando conciencia ambiental".

Este esfuerzo por la conservación y el desarrollo sostenible busca no solo proteger el entorno natural, sino también fomentar un turismo responsable que beneficie a la comunidad y al medio ambiente.

Informe de Rosalía Cazorla.

