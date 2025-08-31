En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

Sunday morning

Sociedad

Entregan boletos gratuitos a jubilados en Tucumán desde este lunes 1 de septiembre

La Secretaría de Transporte ofrece boletos gratuitos a jubilados en Tucumán. La entrega inicia el 1 de septiembre en el complejo Belgrano y finalizará el 10 de diciembre.

31/08/2025 | 07:19Redacción Cadena 3

FOTO: Jubilados.

La Secretaría de Transporte anunció la entrega de boletos gratuitos para jubilados a partir de este lunes 1 de septiembre en la capital tucumana.

El operativo se llevará a cabo en el complejo Belgrano, ubicado en avenida Sáenz Peña y General Paz. Los beneficiarios recibirán los boletos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con validez hasta el 10 de diciembre.

La distribución se organizará según la terminación del DNI del titular para evitar aglomeraciones. El cronograma de entrega finalizará el próximo viernes.

En tanto, la distribución en el interior de la provincia se realizará en dependencias de municipios y comunas rurales.

Informe de Gabriel Melián.

