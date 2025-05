Cortona, el destino que combina historia etrusca, legado medieval y paisajes

Cortona, situada en la provincia de Arezzo, en el corazón de la Toscana, Italia, es un pueblo de unos 25.000 habitantes que parece detenido en el tiempo.

Encaramado en lo alto de una colina, a 600 metros sobre el nivel del mar, ofrece vistas panorámicas de la Valdichiana y el lago Trasimeno.

Su estratégica ubicación, a medio camino entre Florencia (100 km) y Siena (70 km), la convierte en un destino ideal para una escapada de un día o una estancia más prolongada.

Cortona es accesible por carretera desde Arezzo (30 km) o por tren hasta la estación de Camucia-Cortona, seguida de un corto trayecto en autobús o taxi hasta el centro histórico.

• Historia y patrimonio

Cortona es una joya histórica con raíces que se hunden en la civilización etrusca. Fundada en el siglo VII a.C., fue una de las 12 ciudades principales de la Liga Etrusca, y su muralla, que data del siglo V a.C., aún abraza el casco antiguo, evocando su pasado milenario.

Durante la Edad Media, Cortona se consolidó como un importante centro comercial y religioso, dejando un legado de iglesias, palacios y calles empedradas que hoy encantan a los visitantes.

Este rico pasado se percibe en cada rincón, desde las estrechas callecitas hasta las plazas que parecen sacadas de un cuadro renacentista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Atractivos principales

Piazza della Repubblica y Piazza Signorelli: estas dos plazas contiguas son el corazón de Cortona. La primera alberga el Palazzo Comunale, un edificio medieval con una icónica torre del reloj, mientras que la segunda, dedicada al pintor renacentista Luca Signorelli, es ideal para disfrutar de un café en sus terrazas y observar la vida local. Aquí también se encuentra el Teatro Signorelli, un espacio cultural activo.

Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona (MAEC): este museo es una visita obligada para los amantes de la historia. Exhibe artefactos etruscos, como urnas funerarias, joyas y el célebre Tabula Cortonensis, un documento etrusco en bronce. También incluye piezas romanas y renacentistas, además de una sección dedicada a la historia medieval de la ciudad.

Catedral de Santa María Asunta: construida en el siglo XI, esta catedral románica impresiona por su sobriedad exterior y su interior barroco. Cerca, la iglesia de San Francesco, diseñada por Fra’ Elia da Cortona, guarda reliquias del santo y frescos medievales.

Fortezza del Girifalco: situada en el punto más alto de Cortona, esta fortaleza del siglo XVI ofrece vistas espectaculares de la campiña toscana, el lago Trasimeno y, en días despejados, los Apeninos. Es un lugar perfecto para caminatas y fotografía.

Basílica de Santa Margherita: dedicada a la patrona de Cortona, esta iglesia neogótica del siglo XIX es un sitio de peregrinación. Su interior alberga la tumba de Santa Margherita y frescos que narran su vida. El camino hacia la basílica, aunque empinado, regala vistas inolvidables.

Calles y ambiente medieval: pasear por Cortona es como viajar en el tiempo. Calles como Via Nazionale (la más comercial) o las empinadas Via Santa Margherita y Via Guelfa están flanqueadas por casas de piedra, tiendas artesanales y pequeños restaurantes. Las banderas de los barrios, que evocan rivalidades medievales similares a las del Palio de Siena, añaden un toque de color y tradición.

• Cultura y tradiciones

Cortona respira historia viva. Cada mayo, el festival Giostra dell’Archidado recrea justas medievales, con desfiles en trajes históricos y competencias de arqueros que representan los barrios del pueblo.

En verano, el Cortona On The Move, un festival internacional de fotografía, atrae a artistas y visitantes de todo el mundo. Además, los mercados semanales (sábados) en Piazza Signorelli ofrecen productos locales, desde aceite de oliva hasta cerámicas.

• Gastronomía

La cocina de Cortona es un reflejo de la Toscana: sencilla, pero exquisita. Platos como la ribollita (sopa de verduras y pan), la pappardelle al cinghiale (pasta con salsa de jabalí) o el bistecca alla fiorentina son imperdibles.

Los restaurantes locales, como Trattoria La Grotta o Osteria del Teatro, combinan recetas tradicionales con vistas encantadoras. Se recomienda probar los vinos de la región, como el Chianti o el Syrah de Cortona, y el aceite de oliva local, considerado de los mejores de Italia.

Para un capricho dulce, las pastelerías ofrecen cantucci para acompañar con vin santo.

• Naturaleza y alrededores

El entorno de Cortona es tan atractivo como el pueblo mismo. La campiña toscana, con sus colinas onduladas, viñedos y olivares, invita a caminatas, paseos en bicicleta o excursiones en coche.

El lago Trasimeno, a 20 kilómetros, es ideal para un día de relax o deportes acuáticos.

Además, Cortona es un punto de partida perfecto para visitar otros destinos cercanos como Montepulciano, Pienza o Arezzo.

• Cortona en el cine

Cortona saltó a la fama internacional gracias a la película Bajo el sol de la Toscana (2003), basada en el libro de Frances Mayes. La cinta, rodada en Villa Laura y otros lugares del pueblo, muestra su encanto romántico y sus paisajes idílicos, atrayendo a viajeros que buscan revivir esa magia.

También se filmaron escenas de películas como Charada (con Cary Grant y Audrey Hepburn) y producciones de James Bond, consolidando a Cortona como un escenario de ensueño.

• Consejos prácticos

Cómo llegar: desde Florencia o Roma, toma un tren a Arezzo o Camucia-Cortona, y luego un autobús o taxi. Si viajas en coche, la A1 (autopista del Sol) es la ruta más directa.

Mejor época para visitar: primavera (abril-mayo) y otoño (septiembre-octubre) ofrecen clima agradable y menos turistas. El verano es vibrante, pero más concurrido.

Alojamiento: Cortona tiene desde hoteles boutique, como el Hotel San Michele, hasta agriturismi (casas rurales) en los alrededores, perfectos para una experiencia inmersiva.

Moverse: el centro histórico es peatonal, pero las calles son empinadas, así que lleva calzado cómodo. Para explorar la campiña, alquilar un coche es recomendable.

Idioma: aunque el italiano es el idioma principal, en zonas turísticas se habla inglés básico.

Presupuesto: una comida en un restaurante medio cuesta entre 20-30 euros por persona; la entrada al MAEC, unos 10 euros.

• Por qué visitar Cortona

Cortona es más que un destino turístico; es una experiencia que combina historia, arte, gastronomía y naturaleza en un entorno que parece sacado de una postal. Su atmósfera íntima, lejos de las multitudes de Florencia o Siena, permite al viajero conectar con la esencia de la Toscana.

Ya sea recorriendo sus murallas etruscas, disfrutando de un plato de pici en una trattoria o contemplando la puesta de sol desde la Fortezza del Girifalco, Cortona enamora y es un lugar donde el pasado y el presente se funden, invitando a los visitantes a perderse en su magia y, quizás, a no querer irse nunca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Genesir, enviado especial de Cadena 3 a Italia.