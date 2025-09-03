Con grandes artistas, comenzó la 65° edición del Septiembre Musical en Tucumán

El Septiembre Musical Tucumán da inicio a su 65ª edición con una variada programación que promete deleitar al público. Este año, el festival cuenta con cerca de 700 propuestas en distintos puntos de la provincia, comenzando en agosto con la Ópera Carmen y culminando en octubre.

La inauguración con la Ópera Carmen fue un éxito, con el teatro lleno, lo que marca un buen comienzo para el evento.

El titular del Ente de Tucumán Cultura, Humberto Salazar, destacó la importancia del festival: "Es un festival internacional porque tenemos músicos de otros países que nos visitan. También es un festival muy plural porque se caracteriza por tener muchos artistas, en este caso más de 7.000 a lo largo de todo este mes".

La mezzosoprano Claudia Manrique, que participó en la inauguración, agregó: "Estas oportunidades de las puestas de ópera, sobre todo de los sinfónico corales, son realmente valiosísimos para nosotros".

La programación incluye actividades para todos los gustos, con presentaciones gratuitas como la que se llevará a cabo el jueves en el Teatro San Martín, donde el público podrá disfrutar de la ópera con el Coro Estable de la Provincia.

"Esperamos encontrarnos ahí en el teatro todos para compartir porque estamos los artistas en el escenario, pero el público en la sala también forma parte de la puesta", concluyó Salazar.

Informe de Rosalía Cazorla.