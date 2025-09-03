En vivo

Siempre Juntos

Agustina Vivanco

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Caminos de Cadena 3

Con grandes artistas, comenzó la 65° edición del Septiembre Musical en Tucumán

El Septiembre Musical Tucumán presenta su 65ª edición con cerca de 700 propuestas. La ópera Carmen abrió el festival que se extenderá hasta octubre con artistas locales e internacionales.

03/09/2025 | 08:34Redacción Cadena 3

FOTO: Septiembre Musical arranca en Tucumán. (Foto: Gob. Tucumán)

  1.

    Audio. Con grandes artistas, comenzó la 65° edición del Septiembre Musical en Tucumán

    Radioinforme 3

    Episodios

El Septiembre Musical Tucumán da inicio a su 65ª edición con una variada programación que promete deleitar al público. Este año, el festival cuenta con cerca de 700 propuestas en distintos puntos de la provincia, comenzando en agosto con la Ópera Carmen y culminando en octubre.

La inauguración con la Ópera Carmen fue un éxito, con el teatro lleno, lo que marca un buen comienzo para el evento.

El titular del Ente de Tucumán Cultura, Humberto Salazar, destacó la importancia del festival: "Es un festival internacional porque tenemos músicos de otros países que nos visitan. También es un festival muy plural porque se caracteriza por tener muchos artistas, en este caso más de 7.000 a lo largo de todo este mes".

La mezzosoprano Claudia Manrique, que participó en la inauguración, agregó: "Estas oportunidades de las puestas de ópera, sobre todo de los sinfónico corales, son realmente valiosísimos para nosotros".

La programación incluye actividades para todos los gustos, con presentaciones gratuitas como la que se llevará a cabo el jueves en el Teatro San Martín, donde el público podrá disfrutar de la ópera con el Coro Estable de la Provincia.

"Esperamos encontrarnos ahí en el teatro todos para compartir porque estamos los artistas en el escenario, pero el público en la sala también forma parte de la puesta", concluyó Salazar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Rosalía Cazorla.

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho