Gasly se mostró frustrado y explicó el bajo rendimiento de Alpine: "Sufrí mucho"

El día sábado en el Gran Premio de Hungría dejó un sabor amargo para Pierre Gasly, quien no pudo superar la Q1 en la clasificación, marcando su tercera eliminación en la primera fase en las últimas cuatro ediciones de esta carrera.

El piloto francés de Alpine, visiblemente frustrado, finalizó en la 17ª posición en el circuito de Hungaroring, a solo 91 milésimas de su compañero, el argentino Franco Colapinto, quien logró avanzar a la Q2.

Con un mejor tiempo de 1m15s966, Gasly quedó a siete décimas y media del líder en Q1, un resultado que reflejó las dificultades que el equipo Alpine enfrentó durante todo el fin de semana.

"Probamos muchas cosas después del viernes y creo que hicimos algunas buenas mejoras, pero simplemente no logré que el coche estuviera donde yo quería", explicó Gasly a los medios.

El francés señaló al subviraje como el principal obstáculo: "Sufrí mucho con el subviraje y no podía girar el coche en cada curva. Es una pena, con márgenes tan pequeños, no pude hacer que el coche hiciera lo que yo quería".

El sábado no fue el primer indicio de problemas para Gasly, quien ya había sido superado por Colapinto en la tercera práctica libre. Interrogado sobre si habían seguido una configuración similar a la del argentino, Gasly admitió que el equipo exploró enfoques diferentes: "Algunas cosas funcionaron y otras no tanto. Empezamos muy lejos y el coche está en un mejor lugar que ayer, pero casi me fui demasiado al otro extremo. Hay demasiado subviraje para mi gusto y no puedo manejar como me gusta".

El contraste con su desempeño en Bélgica, donde logró un top 10 en la clasificación para la carrera sprint y un 13º puesto para el Gran Premio, pone en evidencia las dificultades de Alpine para encontrar consistencia con el A525.

Aunque Hungaroring, un circuito más dependiente del agarre que de la velocidad en recta, parecía más favorable para el equipo, Gasly se mostró sorprendido por el rendimiento del viernes: "Creo que tomamos direcciones diferentes a las que veníamos siguiendo, porque lo que teníamos antes no funcionaba aquí. No ha sido fácil poner el coche en el lugar ideal".

De cara a la carrera del domingo, Gasly deposita sus esperanzas en un cambio en las condiciones climáticas o en una estrategia audaz. "Seguro que si llueve será mejor. Si está seco, vamos a tener que intentar algo diferente", afirmó, consciente de que el trazado húngaro, conocido por sus escasas oportunidades de adelantamiento, no facilita las remontadas. "No creo que seamos particularmente competitivos, pero seguro que vamos a intentar algo", añadió.