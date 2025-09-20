Colapinto, tras choque en clasificación de Azerbaiyán: “Me desconcentró Gasly”

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló luego de su choque en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde largará 16°, y aseguró que "me desconcentró un poco lo de Gasly".

Además, se lamentó porque "teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro".

Colapinto estaba redondeando una muy buena vuelta en el final de la Q1, cuando agarró mal una curva y chocó contra uno de los paredones del Circuito Callejero de Bakú.

La primera sesión clasificatoria estuvo plagada de banderas rojas, ya que hubo una previa al choque de Colapinto por el accidente del tailandés Alexander Albon (Williams).

Los otros eliminados en Q1, además del pilarense, fueron justamente Albon, además de los franceses Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Colapinto tenía serias chances de largar desde una buena posición, pero un nuevo choque en una clasificación, tal como pasó en los Grandes Premios de Italia y Gran Bretaña, dejó al argentino con las manos vacías y la tendrá que remar desde el fondo en la carrera de este domingo si es que quiere volver a sumar puntos en la categoría.