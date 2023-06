El Frente de Izquierda reclama fondos para la pauta electoral en Córdoba

El Frente de Izquierda Córdoba realizará una presentación judicial porque asegura que la Justicia Electoral no está derivando los fondos que por ley se establecen para que se pueda realizar la propaganda política en radio, televisión y medios gráficos.

Al respecto, Liliana Olivero, candidata a gobernadora por ese espacio, manifestó que la falta de fondos los deja "al margen" de la competencia electoral y por eso piden que se resuelva lo antes posible esta situación.

"Hay que definir de cuánto es el monto de publicidad gratuita que le corresponde a cada partido. Nos quedan 20 días y el Frente Izquierda no tiene esos fondos y no podemos hacer los spot para pasar en los distintos medios de comunicación. Es un fraude para los partidos que no tienen estructura para poner la pauta necesaria", comentó a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Ellos mismos están violando una ley votada por la mayoría de los partidos tradicionales. Nos sentimos discriminados y siendo parte de una campaña donde no podemos utilizar fondos que están por ley y hasta donde está definido el monto de cerca de mil millones de pesos", completó.

No obstante, desde la Justicia Electoral de Córdoba respondieron que "se va a aplicar la ley" y que el que asigna los montos para los partidos es el Tribunal de Cuentas. Se espera tener definiciones en las próximas horas.

Informe de Juan Pablo Viola y Francisco Centeno