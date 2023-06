Bullrich cruzó a Rodríguez Larreta: "Él toma decisiones y luego se arrepiente"

A poco más de dos meses de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los rivales en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, siguen calentando el enfrentamiento.

El último capítulo llegó este jueves, cuando la expresidenta del PRO cruzó con dureza al jefe de Gobierno. También recordó cuándo fue el quiebre de su relación y le recriminó haber criticado a Joaquín de la Torre y "tomar decisiones de las que después se arrepiente".

"Siempre tuve una buena relación con él hasta que le dije que iba a ser candidata. Ese día hubo como algo que se quebró y nunca volvimos a ser los mismos. Quizás él pensaba que era el único candidato, que no iba a haber otro", contó la precandidata presidencial en una entrevista a LN+.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultada por si se iría con Rodríguez Larreta de vacaciones, respondió "no" de manera tajante. Y ahondó en las diferencias entre ambos: "Siempre me costó el diálogo con él. Yo soy más de pensar la política, los escenarios, cómo está el mundo, la Argentina. Él es más pragmático. Te pregunta si te gusta esto o lo otro, si estás de acuerdo o no con tal cosa".

"Yo voy al frente y él toma decisiones de las que después se arrepiente", cuestionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En caso de imponerse en la interna de Juntos por el Cambio en las PASO, fue consultada por si le ofrecería al alcalde porteño un ministerio. "A Larreta le ofrezco una conversación el 14 de agosto (día después a las PASO) sobre cómo sigue la campaña, cómo juntamos las partes que conformaron las distintas listas, cómo nos organizamos para esta segunda etapa y luego cómo conformamos el gobierno. No ofrezco, pero interpelo a una mesa donde discutamos qué vamos a hacer", precisó la exministra de Seguridad.

Y amplió, sobre sus diferencias: "Fue bravo que Larreta vaya a San Miguel a decir 'qué barbaridad la inseguridad acá, que sucia está San Miguel' cuando el delito bajó el 50%. No puede ir y decir 'yo no me peleo con nadie, no hablo mal de nadie' si después va otros lados y no lo hace. No vale todo", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/