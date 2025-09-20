Una tradicional pizzería de Buenos Aires ya apuesta a la pizza de pistacho

Mientras el mundo habla del pistacho como el "oro verde" por su valor exportador y beneficios para la salud, en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Paraná al 1249, un cartel gigante anuncia "Los Maestros", la icónica pizzería con más de 80 años de trayectoria que ahora viste sus mesas de mozzarella y pistacho.

Gustavo Levinson, director de la cadena, implementó la "Pizza Pistacho": base de salsa de tomate, mozzarella, pistachos sanjuaninos de exportación y un toque de pesto genovés.

"Lo descubrí en San Juan, donde la calidad es increíble. Dije: la pizza argentina tiene que tener pistacho. Salsa de tomate, mozzarella, pistacho y pesto ¡increíble!", contó Levinson a Cadena 3, destacando cómo este invento local ya inspira variantes como alfajores y choripanes con el fruto.

El boom se acelera por tendencias globales: el furor del "chocolate Dubai" en redes disparó precios locales por encima de los $100.000 el kilo, impulsando su uso en helados, bombones y pastelería.

"El argentino tiene ese ingenio que nos hace distintos en el mundo. Distintos, sí, con ganas de probar", reflexiona Levinson.

Originario del Medio Oriente, este fruto seco, rico en antioxidantes, vitaminas y grasas saludables ha multiplicado por más de cinco la superficie cultivada en Argentina en los últimos años, alcanzando unas 7.000 hectáreas a nivel nacional.

San Juan lidera con el 87% (6.500 hectáreas), pero el sur de San Luis emerge como zona apta gracias a un reciente mapa de zonificación agroclimática del INTA, que conecta esta provincia con Mendoza y La Pampa para minimizar riesgos y maximizar rendimientos.

El pistacho llegó a Argentina en 1980, traído por productores sanjuaninos desde Irán y California, y hoy genera un valor de exportación de hasta US$18 por kilo, con pagos a productores entre 5 y 6,5 dólares.

Alrededor del 80% de la producción nacional se destina a mercados como Chile, Uruguay, Brasil, Italia y hasta Estados Unidos, el mayor consumidor global, aunque la demanda interna ha forzado importaciones récord: 82,2 toneladas en el primer semestre de 2025, un 50% más que en todo 2024.

La fiebre del pistacho ya no es solo un cultivo; es una revolución que une campo y cocina, exportación y exportación de sabor.

Informe de Mauricio Conti