Septiembre y gimnasios llenos: cómo evitar abandonar a las pocas semanas

Con la llegada de septiembre y los primeros días cálidos, se repite un fenómeno clásico: los gimnasios se llenan de nuevos socios que buscan ponerse en forma de cara al verano. Sin embargo, muchos de ellos abandonan a las pocas semanas. Para evitarlo, Jorge Braschi, presidente de la Cámara de Gimnasios de Córdoba, entrenador personal y preparador físico, compartió algunas claves para lograr continuidad.

El primer paso, según Braschi, es fijarse objetivos cortos, reales y alcanzables. “Cuanto más rápido se logre un resultado positivo, mayor será la motivación. Y si es acompañado por el profe del gimnasio, muchísimo mejor”, señaló. También subrayó la importancia de complementar el entrenamiento con una alimentación saludable e hidratación adecuada, siempre con la guía de un nutricionista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otro aspecto fundamental es el componente social. “Relacionarse, hacer amigos o entrenar con familiares ayuda a permanecer. La parte social dentro del gimnasio es clave para quienes disfrutan de estar acompañados”, afirmó.

Por último, el especialista remarcó que la constancia es lo que marca la diferencia: “No hay que ir solo cuando uno se siente motivado, sino también en los días en que cuesta más. Hacer el esfuerzo y sostener la rutina es lo que asegura que el gimnasio no sea algo de tres o cuatro meses, sino un hábito de todo el año”, concluyó.

Informe de Fernando Barrionuevo