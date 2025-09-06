Septiembre y gimnasios llenos: cómo evitar abandonar a las pocas semanas
El presidente de la Cámara de Gimnasios de Córdoba, Jorge Braschi, dio consejos para quienes recién comienzan y quieren llegar al verano en forma.
06/09/2025 | 10:17Redacción Cadena 3
FOTO: Septiembre y gimnasios llenos: cómo evitar abandonar a las pocas semanas
-
Audio. Septiembre y gimnasios llenos: cómo evitar abandonar a las pocas semanas
Buen día, Argentina
Con la llegada de septiembre y los primeros días cálidos, se repite un fenómeno clásico: los gimnasios se llenan de nuevos socios que buscan ponerse en forma de cara al verano. Sin embargo, muchos de ellos abandonan a las pocas semanas. Para evitarlo, Jorge Braschi, presidente de la Cámara de Gimnasios de Córdoba, entrenador personal y preparador físico, compartió algunas claves para lograr continuidad.
El primer paso, según Braschi, es fijarse objetivos cortos, reales y alcanzables. “Cuanto más rápido se logre un resultado positivo, mayor será la motivación. Y si es acompañado por el profe del gimnasio, muchísimo mejor”, señaló. También subrayó la importancia de complementar el entrenamiento con una alimentación saludable e hidratación adecuada, siempre con la guía de un nutricionista.
/Inicio Código Embebido/
Cambio de estación. La primavera y el amor: ¿mito o realidad?
La psicóloga Débora Pedace explicó en Cadena 3 cómo influye el sol, las hormonas y el clima en nuestro estado de ánimo y en las relaciones.
/Fin Código Embebido/
Otro aspecto fundamental es el componente social. “Relacionarse, hacer amigos o entrenar con familiares ayuda a permanecer. La parte social dentro del gimnasio es clave para quienes disfrutan de estar acompañados”, afirmó.
Por último, el especialista remarcó que la constancia es lo que marca la diferencia: “No hay que ir solo cuando uno se siente motivado, sino también en los días en que cuesta más. Hacer el esfuerzo y sostener la rutina es lo que asegura que el gimnasio no sea algo de tres o cuatro meses, sino un hábito de todo el año”, concluyó.
Informe de Fernando Barrionuevo
Lectura rápida
¿Qué fenómeno ocurre en septiembre? Muchos nuevos socios se inscriben en los gimnasios buscando ponerse en forma para el verano.
¿Quién es Jorge Braschi? Es el presidente de la Cámara de Gimnasios de Córdoba y un especialista en entrenamiento físico.
¿Cuándo suelen abandonar los nuevos socios? Muchos abandonan a las pocas semanas de comenzar su rutina en el gimnasio.
¿Dónde se debe buscar orientación para una alimentación adecuada? Es importante contar con la guía de un nutricionista.
¿Por qué es importante la constancia en el gimnasio? La constancia asegura que el gimnasio se convierta en un hábito de todo el año, no solo algo temporal.