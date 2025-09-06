La primavera y el amor: ¿mito o realidad?

Con la llegada de septiembre, surge una pregunta recurrente: ¿la primavera realmente nos predispone al amor? Según la licenciada en Psicología, Débora Pedace, la respuesta es afirmativa y tiene sustento científico.

En diálogo con Cadena 3, explicó que la mayor exposición al sol y el aumento de horas de luz generan en el organismo una mayor producción de serotonina, dopamina y oxitocina, hormonas vinculadas con el placer, el apego y la motivación. “Nuestro cuerpo florece por dentro, nos sentimos con más energía y predispuestos a socializar y vincularnos”, señaló.

Aunque esta estación también trae consigo el costado menos amable —alergias y cambios bruscos de temperatura—, para Pedace la sensación general es de entusiasmo y optimismo. “Se siente como el final del túnel del invierno, que suele bajonear; la primavera nos devuelve vitalidad”, agregó.

La psicóloga aclaró que no hay edad para enamorarse ni para iniciar nuevos proyectos, aunque en la adultez los vínculos tienden a estar más asociados al compromiso. “Un adolescente vive el amor con intensidad, sin medir riesgos. Un adulto busca seguridad y continuidad, y por eso las rupturas pueden sentirse más dolorosas”, explicó.

Consultada sobre cómo viven esta etapa los adolescentes, Pedace subrayó que los vínculos en esa edad cumplen una función identitaria. “El grupo de pares define quiénes son, y muchas veces hacen cosas solo por validación externa”, describió. Además, destacó que en ellos las hormonas vinculadas al placer ya están muy activas y, en primavera, se potencian aún más.

Para quienes no disfrutan de esta estación, la especialista recomendó dos hábitos simples: aprovechar al menos 20 minutos diarios de luz solar y proponerse encuentros sociales, aunque falten ganas. “Salir a caminar, escuchar música o hacer un gesto de amor puede cambiar el día. Es cuestión de reeducar al cerebro y abrirse a nuevas experiencias”, concluyó.

Entrevista de Verónica Maslup