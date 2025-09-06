Nuevo conflicto por carpinchos en Nordelta: las crías no pueden acceder a tierra

La situación de los carpinchos en Nordelta, una localidad del conurbano bonaerense, se vuelve a poner en el centro del debate. La llegada de la época de parición ha llevado a algunos vecinos a denunciar que los bebés carpinchos no pueden acceder a tierra, lo que pone en riesgo su supervivencia. Silvia Soto, vecina de la zona, explicó a Cadena 3 que “carpinchos adultos como bebés no pueden acceder a tierra por la instalación de los tablestacados en todos los bordes naturales de las lagunas” y la falta de rampas.

Un grupo de vecinos ha decidido actuar y ha donado recursos para construir una rampa, pero la administración de Nordelta ha rechazado esta iniciativa. “Como vecinos autoconvocados hicimos una colecta y realmente muy positiva porque vecinos fuera de Nordelta, dentro de Nordelta, de barrios abiertos, trabajadores, han donado para poder costear una rampa”, comenta Soto.

Los carpinchos, animales oriundos del Delta del Tigre, se encuentran en su hábitat natural, que ha sido alterado por la urbanización de la zona. Muchos vecinos critican la presencia de estos animales, mientras que otros defienden su derecho a habitar el área. “El sentido común atribuye la culpa al ser humano que invadió el territorio natural de la especie denominada carpincho”, añade Soto.

La problemática no es nueva y se ha intensificado con el tiempo. La intervención humana en el medio ambiente se convierte en el principal obstáculo para la supervivencia de estas especies. “Es realmente una lástima y una crueldad cuando una medida muy simple podría subsanar este problema”, concluye Soto, quien espera que la administración de Nordelta considere la propuesta de los vecinos.

Este tema sigue generando controversia y se espera que continúe siendo objeto de discusión en la comunidad, especialmente tras propuestas pasadas, como la del exgobernador Daniel Scioli, quien sugirió la creación de una isla para trasladar a los carpinchos, una idea que recibió numerosas críticas. La situación de los carpinchos en Nordelta es un claro ejemplo de los conflictos entre el desarrollo urbano y la conservación de la fauna local.

Informe de Mauricio Conti