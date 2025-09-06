Llega Cultura en Juego: Rosario celebra el universo de los juegos de mesa

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura, presenta una nueva edición de Cultura en Juego, el encuentro que reúne a la comunidad lúdica local y nacional. Será este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde las 14, en el Galpón 11 (Estévez Boero 980) y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), con entrada libre y gratuita.

Organizado junto al Club de Juegos Rosario, el evento invita tanto a fanáticos de los juegos de mesa, cartas y rol como a quienes quieran descubrir este mundo por primera vez. Para ello, voluntarios capacitados estarán disponibles para enseñar y guiar partidas, garantizando una experiencia accesible y divertida para todas las edades.

La propuesta incluye una ludoteca con más de 200 títulos modernos, Eurogames, Party Games y juegos familiares, además de clásicos como ajedrez, go, backgammon, scrabble, othello y subbuteo, presentados por los clubes locales que los promueven. También habrá un espacio educativo con la participación de la Universidad Nacional de Rosario y otras instituciones, que mostrarán cómo el juego puede ser una herramienta pedagógica en el aula.

Los amantes del rol tendrán la oportunidad de sumarse a partidas narrativas guiadas por clubes especializados como Sierpes del Sur, La Estación de Rol, El Culto, Punto Rol, The Dungeon Rol Club, Lumen y Xuxuy Rol. Además, se dictará un taller de pintura de miniaturas para dar vida a los personajes.

El sector de cartas coleccionables reunirá propuestas como Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Keyforge, Pokémon, Digimon y One Piece, con torneos, demostraciones y la participación de tiendas especializadas. A su vez, habrá wargames y juegos de miniaturas con escenarios de fantasía, historia y ciencia ficción, de la mano de Rosario Wargames, Heroclix Rosario y Rapsodia Lúdica.

La edición 2025 suma experiencias inmersivas como tres escape rooms que pondrán a prueba ingenio y destreza en carreras contra el tiempo. También habrá sorteos y rifas con premios especiales, así como stands de editoriales y tiendas de todo el país que presentarán las últimas novedades del mercado lúdico.