Estadio 3 Notas

Rosario ya vive los juegos Jadar: cortes de tránsito y entradas a la venta

Del 9 al 14 de septiembre, la ciudad será sede de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Habrá desvíos en el parque de la Independencia y un Fan Fest con entrada libre y gratuita.

05/09/2025 | 14:42Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El evento multideportivo reunirá a 3.000 atletas de las 24 provincias

La cuenta regresiva para los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) ya comenzó en Rosario. La primera edición de este evento multideportivo reunirá a 3.000 atletas de las 24 provincias, que competirán en 55 disciplinas41 olímpicas y 14 paralímpicas— entre el 9 y el 14 de septiembre. Además de la ciudad anfitriona, habrá competencias en Santa Fe capital y Rafaela.

Cortes y desvíos de tránsito

La Municipalidad puso en marcha un operativo especial de tránsito en la zona del parque de la Independencia. Desde este viernes 5 a las 18 y hasta el lunes 15 de septiembre permanecerá cerrado el bulevar Oroño, en ambas manos, entre 27 de Febrero y Dante Alighieri. El corte responde al montaje y funcionamiento del Fan Fest, uno de los espacios más convocantes del evento.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación en la zona y, en caso de transitar desde el sur hacia el centro, desviar antes de llegar a 27 de Febrero.

Entradas y Fan Fest

Las entradas para las competencias ya están disponibles a través de la web oficial jadar2025.com, donde también puede consultarse el cronograma deportivo. Los tickets se exigirán en escenarios como el Predio Ferial, Hipódromo, Estadio Municipal, Patinódromo, Provincial, Gimnasia y Esgrima (Parque), Newell’s y Náutico Sportivo Avellaneda.

El ingreso será gratuito en sedes como Rosario Central (Cruce Alberdi), Universitario, Plaza de las Ciencias y Huracán, además de las competencias en Santa Fe y Rafaela. Del 9 al 14 también se podrán adquirir localidades en un puesto especial en Plaza de las Ciencias, frente a la ex Rural.

El Fan Fest, que funcionará de martes a domingo de 8 a 20, transformará a Oroño entre Alighieri y 27 de Febrero en el corazón del Jadar. Allí habrá juegos, propuestas predeportivas, activaciones de patrocinadores y un escenario principal para las ceremonias de premiación. La entrada será libre y gratuita, con visitas guiadas para escuelas, clubes y delegaciones de todo el país.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario? La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar).

¿Cuántos atletas participarán? Participarán 3.000 atletas de las 24 provincias.

¿Cuándo se desarrollará el evento? Desde el 9 hasta el 14 de septiembre.

¿Dónde se realizarán las competencias? En Rosario, Santa Fe capital y Rafaela.

¿Cómo se pueden adquirir las entradas? A través de la web oficial jadar2025.com.

