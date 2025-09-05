FOTO: Volcó un colectivo con 39 pasajeros en Caleta Olivia (Foto: La Opinión Austral).

Un colectivo de la empresa Marga Taqsa volcó este viernes a la madrugada en de Caleta Olivia, en la zona de Circunvalación, afectando a 39 pasajeros.

Afortunadamente, todos presentan lesiones leves, según los informes del hospital de la localidad.

Del total de pasajeros, 14 son oriundos de Caleta Olivia y 24 de Comodoro Rivadavia. Actualmente, solo 8 de los ocupantes permanecen en observación en el servicio de emergencias, con condiciones clínicas estables y sin signos de complicaciones graves.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Mirtha Espina.