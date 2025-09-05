En vivo

Sociedad

Volcó un colectivo con 39 pasajeros en Caleta Olivia

El vehículo se dirigía desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia. Todos los heridos presentan lesiones leves, confirmaron desde el hospital de la localidad.

05/09/2025 | 11:37

FOTO: Volcó un colectivo con 39 pasajeros en Caleta Olivia (Foto: La Opinión Austral).

Un colectivo de la empresa Marga Taqsa volcó este viernes a la madrugada en de Caleta Olivia, en la zona de Circunvalación, afectando a 39 pasajeros. 

Afortunadamente, todos presentan lesiones leves, según los informes del hospital de la localidad.

Del total de pasajeros, 14 son oriundos de Caleta Olivia y 24 de Comodoro Rivadavia. Actualmente, solo 8 de los ocupantes permanecen en observación en el servicio de emergencias, con condiciones clínicas estables y sin signos de complicaciones graves.

Informe de Mirtha Espina.

