Brutal agresión policial a menor en Río Gallegos desata indignación
Un video que muestra a policías golpeando a un menor de edad tras ingresar a un edificio en el barrio El Ferro conmociona a la comunidad. La familia del joven presentó una denuncia.
20/08/2025 | 19:21Redacción Cadena 3
FOTO: Sancionan a policías de Santa Cruz por agredir a un joven durante un control vehicular
-
Audio. Brutal agresión policial a menor en Río Gallegos desata indignación
Informados al regreso
Un hecho de violencia policial captado por cámaras de seguridad ha generado un rechazo unánime en la comunidad de Río Gallegos, Santa Cruz.
El video, que se viralizó en las últimas horas, muestra a ocho efectivos policiales ingresando a un edificio del barrio El Ferro, donde agreden brutalmente a un menor de edad que, según las imágenes, levanta los brazos en señal de rendición antes de ser golpeado.
El incidente ocurrió tras una persecución iniciada cuando dos jóvenes, un menor y otro de 23 años, se habrían evadido de un control vehicular durante el fin de semana, en el marco de operativos intensificados en la ciudad y la provincia.
Las cámaras registraron el momento en que ambos llegan en un vehículo, bajan rápidamente y uno de ellos es detenido junto al portón de ingreso.
Posteriormente, los efectivos suben una escalera, donde el menor es interceptado y golpeado antes de ser llevado detenido.
La Policía de Santa Cruz emitió un comunicado repudiando enérgicamente el accionar de los efectivos, asegurando que contraviene los principios de la institución y reafirmando su compromiso con los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
La Dirección General de Asuntos Internos inició actuaciones administrativas para investigar el caso, prometiendo tomar las medidas necesarias.
Además, se señaló que los damnificados podrían iniciar acciones civiles. La familia del menor presentó una denuncia formal, y el Juzgado N° 3 de Río Gallegos ya interviene en el caso.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
El episodio no solo ha desatado indignación por el maltrato policial, sino que también abrió el debate sobre el comportamiento de algunos jóvenes que desoyen las indicaciones de las autoridades, lo que, según trascendió, habría desencadenado la persecución.
Informe de Mirtha Espina
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Santa Cruz? Un hecho de violencia policial fue registrado, donde un menor fue agredido por ocho efectivos durante un control vehicular.
¿Dónde sucedió el hecho? En Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.
¿Qué mostró el video? El video muestra a un menor siendo agredido por policías tras levantarse en señal de rendición.
¿Qué acciones tomó la Policía? La Policía de Santa Cruz repudió el hecho y abrió investigaciones internas sobre los efectivos involucrados.
¿Qué dice el comunicado oficial? En el comunicado, la Policía reafirmó su compromiso con los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
[Fuente: Noticias Argentinas]