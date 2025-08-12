FOTO: Un trabajador rural murió por inhalación de monóxido de carbono en Pascanas

Un trágico accidente ocurrió en la localidad de Pascanas, donde un trabajador rural perdió la vida por inhalación de monóxido de carbono. La víctima, un hombre de 38 años, fue encontrado sin vida en el lugar.

Otro compañero, de 33 años, fue trasladado de urgencia y hospitalizado debido a las consecuencias del gas tóxico. Según informaron fuentes policiales, los trabajadores intentaron calefaccionar una casilla donde dormían utilizando las hornallas de una cocina a gas.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y recomiendan extremar precauciones al usar gas en espacios cerrados para evitar tragedias similares en el futuro.

Informe de Daniel Bergesse