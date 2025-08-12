En vivo

Sociedad

Un trabajador rural murió por inhalación de monóxido de carbono en Pascanas

Un accidente fatal dejó un trabajador de 38 años sin vida y otro hospitalizado. Las autoridades alertan sobre el uso seguro del gas en espacios cerrados para prevenir tragedias futuras. 

12/08/2025 | 16:04Redacción Cadena 3

FOTO: Un trabajador rural murió por inhalación de monóxido de carbono en Pascanas

  1.

    Audio. Trágico accidente en Pascanas: trabajador rural muere por monóxido de carbono

    Viva la Radio

    Episodios

Un trágico accidente ocurrió en la localidad de Pascanas, donde un trabajador rural perdió la vida por inhalación de monóxido de carbono. La víctima, un hombre de 38 años, fue encontrado sin vida en el lugar. 

Otro compañero, de 33 años, fue trasladado de urgencia y hospitalizado debido a las consecuencias del gas tóxico. Según informaron fuentes policiales, los trabajadores intentaron calefaccionar una casilla donde dormían utilizando las hornallas de una cocina a gas.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y recomiendan extremar precauciones al usar gas en espacios cerrados para evitar tragedias similares en el futuro. 

Informe de Daniel Bergesse 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Pascanas? Un trágico accidente por inhalación de monóxido de carbono resultó en la muerte de un trabajador rural.

¿Quiénes fueron las víctimas? La víctima fatal tenía 38 años y un compañero de 33 años fue hospitalizado por las consecuencias del gas tóxico.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se especifica en el texto.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente ocurrió en una casilla en la localidad de Pascanas.

¿Cómo se produjo el accidente? Los trabajadores intentaron calefaccionar el lugar utilizando las hornallas de una cocina a gas.

¿Por qué es importante el aviso de las autoridades? Las autoridades recomiendan extremar precauciones al usar gas en espacios cerrados para evitar tragedias similares en el futuro.

