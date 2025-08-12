Un trabajador rural murió por inhalación de monóxido de carbono en Pascanas
Un accidente fatal dejó un trabajador de 38 años sin vida y otro hospitalizado. Las autoridades alertan sobre el uso seguro del gas en espacios cerrados para prevenir tragedias futuras.
12/08/2025 | 16:04Redacción Cadena 3
FOTO: Un trabajador rural murió por inhalación de monóxido de carbono en Pascanas
Audio. Trágico accidente en Pascanas: trabajador rural muere por monóxido de carbono
Un trágico accidente ocurrió en la localidad de Pascanas, donde un trabajador rural perdió la vida por inhalación de monóxido de carbono. La víctima, un hombre de 38 años, fue encontrado sin vida en el lugar.
Otro compañero, de 33 años, fue trasladado de urgencia y hospitalizado debido a las consecuencias del gas tóxico. Según informaron fuentes policiales, los trabajadores intentaron calefaccionar una casilla donde dormían utilizando las hornallas de una cocina a gas.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y recomiendan extremar precauciones al usar gas en espacios cerrados para evitar tragedias similares en el futuro.
Informe de Daniel Bergesse
