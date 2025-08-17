Un peatón murió atropellado por un motociclista en Tucumán

Un trágico accidente conmociona la localidad de Simoca este sábado por la noche cuando un hombre de 47 años fallece tras ser atropellado por un motociclista.

El siniestro ocurre alrededor de las 21.30 en un camino alternativo a la zona de Buenavista, a un kilómetro y medio del CAPS local. La víctima, identificada como Manuel Seferino Quintana, camina a la vera de la calzada cuando, por causas que aún se investigan, es embestido por un adolescente de 16 años que circula en una moto.

Ambos son trasladados de urgencia al hospital de Simoca, donde lamentablemente se confirma el fallecimiento de Quintana debido a las graves lesiones sufridas.

Al llegar la policía, la motocicleta ya no se encuentra en el lugar del accidente. Personal de Criminalística Regional y de la Comisaría de Simoca trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.

Informe de Gabriel Melian.