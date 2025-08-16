En vivo

Sociedad

Tucumán retira todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma por precaución

El Ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, aclara que no hay fentanilo contaminado en la provincia, pero retiran todos los productos de HLB Pharma de forma preventiva.

16/08/2025 | 10:44Redacción Cadena 3

FOTO: Tucumán retira medicamentos tras alerta de fentanilo

  1.

    Audio. Tucumán retira todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma por precaución

    Una mañana para todos

    Episodios

El Ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, anunció que no hay fentanilo contaminado en la provincia, pero se decidió retirar de circulación todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma.

La decisión abarca no solo el fentanilo, sino todos los productos provenientes de este laboratorio. El ministro especificó que "retiraron todos los medicamentos, no solamente el fentanilo, sino todos los medicamentos que provenían de ese laboratorio".

Los fármacos retirados incluyen también medicamentos en comprimidos y aquellos utilizados para tratar el vómito. "En forma preventiva, nosotros hemos decidido retirarlo del stock y tenerlo en cuarentena".

Adicionalmente, se implementó un seguimiento estricto para monitorear si hubo pacientes que hayan recibido fentanilo y hayan fallecido, asegurando así la seguridad de la población.

Informe de Rosalía Cazorla

Lectura rápida

¿Qué anunció el Ministro de Salud de Tucumán? El Ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, anunció que no hay fentanilo contaminado en la provincia y decidió retirar todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma.

¿Qué productos se retiran de circulación? Se retiran todos los productos del laboratorio HLB Pharma, incluyendo el fentanilo y medicamentos en comprimidos, así como aquellos utilizados para tratar el vómito.

¿Cuál es la razón de la retirada de medicamentos? La retirada se realiza de forma preventiva para garantizar la seguridad de la población.

¿Qué medidas se implementaron tras la retirada? Se implementó un seguimiento estricto para monitorear si hubo pacientes que hayan recibido fentanilo y hayan fallecido.

¿Quién es la autora del informe? El informe fue realizado por Rosalía Cazorla.

