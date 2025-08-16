Tucumán retira todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma por precaución
El Ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, aclara que no hay fentanilo contaminado en la provincia, pero retiran todos los productos de HLB Pharma de forma preventiva.
FOTO: Tucumán retira medicamentos tras alerta de fentanilo
El Ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, anunció que no hay fentanilo contaminado en la provincia, pero se decidió retirar de circulación todos los medicamentos del laboratorio HLB Pharma.
La decisión abarca no solo el fentanilo, sino todos los productos provenientes de este laboratorio. El ministro especificó que "retiraron todos los medicamentos, no solamente el fentanilo, sino todos los medicamentos que provenían de ese laboratorio".
Los fármacos retirados incluyen también medicamentos en comprimidos y aquellos utilizados para tratar el vómito. "En forma preventiva, nosotros hemos decidido retirarlo del stock y tenerlo en cuarentena".
Adicionalmente, se implementó un seguimiento estricto para monitorear si hubo pacientes que hayan recibido fentanilo y hayan fallecido, asegurando así la seguridad de la población.
Informe de Rosalía Cazorla
