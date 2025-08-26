Travel Sale 2025: agencias de viajes de Jujuy destacan las ventas y promociones
La presidente de la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo, Mónica Choque, dijo en Cadena 3 que se registran buenas ventas al principio del Travel Sale para visitar la provincia.
La presidente de la Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo, Mónica Choque, destacó que las agencias registran buenas ventas en el inicio del Travel Sale.
"Hemos hecho propuestas de descuentos y cuotas sin interés para venir a Jujuy, con un paquete de tres noches con una excursión en Quebrada Humahuaca, desde 200.000 pesos en adelante", dijo en Cadena 3.
Choque también resaltó la cercanía de los atractivos turísticos. "Pernoctando en San Salvador tenemos a una hora la Quebrada Humahuaca y por el otro lado yungas, selva, el Parque Nacional Calilegua", señaló, e invitó a los interesados a contactar a las agencias locales.
La expectativa es alta entre los operadores turísticos, que sugieren a los potenciales turistas comenzar a planificar sus viajes para la temporada de verano.
Informe de Elisa Zamora.