Tragedia en San Luis: un hombre y un niño murieron tras impactar con un camión

FOTO: San Luis: un hombre y un niño murieron tras impactar con un camión (El Chorrillero).

Un hombre de 64 años y un niño de 12 murieron esta madrugada tras un choque entre un auto y un camión en la autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 806.

El auto, un Mercedes Benz GLA 200, impactó por detrás al camión. Las víctimas volvían de Mendoza tras ver el partido de River Plate ante Unión por Copa Argentina.

El auto era conducido por un hombre de 37 años, quien iba junto a los dos fallecidos. Cabe decir que el conductor resultó hospitalizado con lesiones. Mientras tanto, los ocupantes del camión resultaron ilesos.

Las autoridades investigan las causas del siniestro vial.

Informe de Alejandro Heredia.