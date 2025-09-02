Tiroteo en Las Heras: más de 45 personas involucradas en una guerra entre bandas

FOTO: Uno de los cartuchos que quedó en el barrio San Miguel. (Foto: Matías Pascualetti)

Un tiroteo que involucró a más de 45 personas este lunes por la noche en Las Heras, en la provincia de Mendoza, específicamente entre los barrios San Miguel y Metrotranvía.

Los vecinos reportaron el incidente al 911 y describieron la situación como una guerra de bandas. El enfrentamiento se extendió hasta la madrugada del martes y generó una fuerte respuesta policial.

La Policía llegó al lugar minutos antes de la medianoche, encontrando una escena caótica con quema de cubiertas y corte de tránsito. Los efectivos fueron recibidos con piedrazos y botellazos por parte de los individuos involucrados. La situación se tornó violenta rápidamente, lo que llevó a la intervención de diferentes divisiones policiales, incluyendo Bomberos y un pelotón de Infantería antidisturbios.

Los disparos resonaron durante casi cuatro horas, mientras los vecinos permanecieron aterrorizados. A pesar del despliegue policial, no hubo detenidos.

Los agentes inicialmente creyeron que se trataba de un reclamo vecinal, pero al intentar dialogar con los presentes, confirmaron que no había un pedido específico.

Algunos testimonios sugirieron que el corte en la calle San Martín podría haber sido una táctica para asaltar vehículos que pasaran por allí. La balacera dejó varios cartuchos esparcidos por el suelo, evidenciando la magnitud del enfrentamiento.

Bomberos también se hicieron presentes para apagar el fuego provocado por los disturbios y restablecer el tránsito seguro en la zona. Una vez controlada la situación, un móvil de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) permaneció en el área para prevenir cualquier reactivación del conflicto.

Informe de Laura Carbonari.