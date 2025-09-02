Murió el bebé de dos meses que ingresó al hospital en estado de abandono

FOTO: Falleció un bebé de dos meses que ingresó al hospital en estado de abandono

Un bebe de dos meses, que ingresó al hospital en estado de abandono, falleció y su madre de 20 años quedó detenida e investigada por la Justicia.

Según la información aportada por Diario Panorama, los médicos informaron que el niño se encontraba en condiciones de higiene deplorables y con antecedentes de denuncias familiares.

Durante la mañana de este lunes falleció el pequeño que había sido trasladado de urgencia desde el barrio El Tuscal, luego de que vecinos auxiliaran a su madre en la avenida Belgrano, donde pedía ayuda porque el niño expulsaba espuma por la boca.

El menor fue primero compensado en el Centro Integral de Salud Banda y, debido a la gravedad de su cuadro, derivado al Cepsi en un operativo sanitario especial. Allí, médicos confirmaron que había ingresado en paro cardiorrespiratorio, recibió maniobras de reanimación, intubación y tratamiento con adrenalina, quedando con pronóstico reservado hasta que finalmente se produjo su deceso.

Además, los profesionales informaron que el bebé se encontraba en condiciones de higiene deplorables, lo que motivó la intervención inmediata de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, a cargo de la Dra. María del Pilar Gallo.

Por disposición de la fiscal, la madre —una joven identificada con el apellido Cáceres — quedó aprehendida con custodia policial mientras se avanza con la investigación.

En el marco de las actuaciones, la fiscal ordenó además un examen médico de Sanidad y un relevamiento vecinal, del cual surgieron testimonios que complican la situación de la joven.

El abuelo paterno del bebé declaró que ya había denunciado previamente a la madre por las malas condiciones en las que mantenía a éste y a sus otros hijos.

Finalmente, conocido el fallecimiento del niño, la Justicia deberá definir las nuevas medidas contra la acusada, cuya situación legal se agrava tras la muerte del pequeño.