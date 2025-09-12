En vivo

Política y Economía

La Universidad Nacional de Salta enfrenta un déficit y exige mayor presupuesto

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, señala un déficit millonario y reclama mayores fondos para el próximo año, tras el veto de una ley crucial.

12/09/2025 | 11:59

FOTO: La Universidad Nacional de Salta enfrenta un déficit y exige mayor presupuesto.

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, habló sobre la difícil situación financiera de la institución. En diálogo con Cadena 3, lamentó que "la ley requerida por el sistema universitario y pedida por todas las universidades del país se ha vetado" por Javier Milei.

Nina también señaló que "hemos cerrado el ejercicio con un déficit de $3.085 millones" y manifestó su expectativa de que "el año que viene venga algún indicio de solución para nuestra universidad".

En ese marco, señaló que el Consejo Interuniversitario solicitó un presupuesto mínimo de $7,3 billones para el próximo año. 

Informe de Elisa Zamora.

