Jujuy: la Corte condenó a Nación y Provincia por la contaminación en Calilegua.

La Corte Suprema de Justicia condenó al Estado Nacional y a la provincia de Jujuy, además de dos sociedades mineras, a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo.

En ese marco, la abogada Patricia Noelia Cazón señaló en Cadena 3 que tanto la provincia de Jujuy como Nación deben implementar un plan de remediación ambiental en Calilegua.

Asimismo, la letrada sostuvo en Cadena 3 que la contaminación en el pozo petrolero Ca.e3 lleva más de 50 años.

Según Cazón, la contaminación se extiende, afectando una cuenca interjurisdiccional como la del río Bermejo. "Consideramos que ya la pluma de contaminación está en la cuenca del río de la Plata también", afirmó.

Informe de Elisa Zamora.