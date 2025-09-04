En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Jujuy: la Corte condenó a Nación y Provincia por la contaminación en Calilegua

La abogada Patricia Noelia Cazón habló en Cadena 3 del plan de remediación ambiental. "Ya lleva más de 50 años la contaminación y se va extendiendo", señaló.

04/09/2025 | 08:45Redacción Cadena 3

FOTO: Jujuy: la Corte condenó a Nación y Provincia por la contaminación en Calilegua.

  1.

    Audio. Jujuy: la Corte condenó a Nación y Provincia por la contaminación en Calilegua

    Siempre Juntos

    Episodios

La Corte Suprema de Justicia condenó al Estado Nacional y a la provincia de Jujuy, además de dos sociedades mineras, a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo.

En ese marco, la abogada Patricia Noelia Cazón señaló en Cadena 3 que tanto la provincia de Jujuy como Nación deben implementar un plan de remediación ambiental en Calilegua.

Asimismo, la letrada sostuvo en Cadena 3 que la contaminación en el pozo petrolero Ca.e3 lleva más de 50 años.

Según Cazón, la contaminación se extiende, afectando una cuenca interjurisdiccional como la del río Bermejo. "Consideramos que ya la pluma de contaminación está en la cuenca del río de la Plata también", afirmó.

Informe de Elisa Zamora.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho