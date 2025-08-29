En vivo

Sociedad

Hay una detenida y dos prófugos en la causa de estafas por venta de computadoras

Daniela Hinrich, única detenida en la causa por estafas de computadoras, tiene prisión domiciliaria. Los dueños de Megatecnología se encuentran prófugos con denuncias que superan los 100 millones.

29/08/2025 | 15:52Redacción Cadena 3

FOTO: Denuncian a una empresa de tecnología en Mendoza por una megaestafa: su dueño está prófugo

    Estafas por venta de computadoras en Mendoza: una detenida y dos prófugos

Un nuevo capítulo se suma al escándalo de las estafas con la venta de computadoras en pleno centro mendocino. Daniela Hinrich, la única detenida en la causa por la empresa Megatecnología, quedó con prisión domiciliaria con tovillera electrónica luego de pagar una fianza de 20 millones de pesos.  

Hinrich es cuñada de los dueños de la empresa, los hermanos colombianos Holguín, y fue imputada por dos de los 104 hechos de estafas que se investigan. La fiscal, Mariana Pedot, le concedió prisión domiciliaria debido a que la imputada tiene tres hijos a su cargo. 

La investigación acumula ya denuncias por más de 100 millones de pesos. La principal preocupación de la fiscalía es la situación de los dueños de la empresa, Cristian y Alejandra Holguín, quienes se encuentran prófugos. 

Cristian huyó a Panamá el 19 de agosto, cinco días después de que se recibieran las primeras denuncias. Se especula que podría estar en Medellín. Mientras tanto, se desconoce el paradero de Alejandra Holguín Restrepo. 

Informe de Laura Carbonari 

